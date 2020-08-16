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16.08.2020 - 15:16 | | DHA

FBI, patlama soruşturması için Beyrut'a gitti

ABD Federal Soruşturma Bürosu FBI, Beyrut patlamasını araştırmak için Lübnan’a gittiği açıklandı. ABD Dışişleri Bakanlığı, FBI’ın Lübnanlı yetkililerin daveti üzerine gittiğini belirtti.

FBI, patlama soruşturması için Beyrut'a gitti

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Siyasi İşler Müsteşarı David Hale daha önce basına yaptığı açıklamada, Lübnanlı yetkililerin daveti üzerine soruşturmaya katılmak üzere bu hafta sonu bir FBI ekibinin Beyrut’a gideceğini belirtmişti. Hale, daha önce Perşembe günü Beyrut'a gelmiş ve burada patlamanın olduğu yerde çalışan gönüllülerin yanı sıra ülkenin üst düzey siyasi ve dini liderleriyle görüşmeler yapmıştı.

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