FBI'ın en çok aranan 10 kişi listesindeki adam yakalandı

18 yaşındaki Amina Yaser Said ve 17 yaşındaki kız kardeşi Sarah Yaser Said'in 2008'de öldürmelerinden bir gün sonra, babaları hakkında tutuklama emri çıkartılmıştı.

Mısır doğumlu zanlı, 2014'te FBI'ın en çok aranan 10 kişi listesine konulmuştu.

Said, cinayetlerden 12, arananlar listesine konulmasından da yedi yıl sonra, Teksas eylatenin Justin kentinde iki akrabasıyla birlikte gözaltına alındı.

63 yaşındaki zanlının, kısa sürede Dallas'a transfer edileceği açıklandı.

FBI Ajanı Matthew DeSarno "FBI'ın öncülüğündeki Dallas Şiddet Suçları Görev Gücü, yorulmaksızın Yaser Abdel Said'i bulmak için çalıştı. Bu deneyimli soruşturmacılar Said'i bulma görevlerini ve bu vakadaki genç kurbanlara verdikleri sözü hiç unutmadılar" dedi.

Genç kızların annesi Patricia Owens, gözaltı haberini duymaktan memnun olduğunu söyledi ve "Şimdi kızlar huzur içinde uyuyabilir" diye konuştu.

Şüphelinin oğlu İslam Said ve erkek kardeşinin de, firariye yataklık yapma suçlamasından gözaltına alındıkları açıklandı.

Said neyle suçlanıyor?

Amina ve Sarah'ın 1 Ocak 2008'de vurularak öldürülmelerinin ardından, bir cinayet soruşturması başlatıldı.

FBI'ın iddiasına göre, zanlı cinayet günü Amina ve Sarah'ı yemeğe götürme bahanesiyle taksisine bindirdi.

FBI, Said'in kızlarını Irving, Teksas'a götürdüğünü ve kızları burada taksinin içinde vurduğunu söylüyor.

CBS News'e göre, bir aile üyesi Said'in Müslüman olmayan biriyle randevuya çıktığı için "fiziksel zarar vermekle" tehdit ettiğini söyledi.

Kızkardeşlerin büyük halası Gail Gattrel, olayın "namus cinayeti" olduğunu belirtti.

Irving Polisi, olayın ardından cinayet soruşturması başlattı ve Yaser Abdel Said'in gözaltına alınması için harekete geçti.

O günden bu yana FBI ve yerel polis dedektifleri Said'i arıyordu.

Kaynak: BBC Türkçe