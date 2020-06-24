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24.06.2020 - 15:46 | | AA

Filistin'de corona virüs vakalarındaki artış nedeniyle cuma namazı yeniden askıya alındı

Filistin'de, Covid-19 vaka sayısının yeniden artışa geçmesi üzerine bu hafta camilerde cuma namazı kılınmayacağı duyuruldu.

Filistin'de corona virüs vakalarındaki artış nedeniyle cuma namazı yeniden askıya alındı

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Salgının yayılması ve vaka sayısının artışa geçmesi nedeniyle, halkımızın selameti için bu hafta cuma namazının kılınmaması yönünde karar alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, diğer vakit namazlarının camilerde kılınmaya devam edileceği kaydedildi.

Filistin'de yeni tip corona virüs (Covid-19) vakalarında yaşanan düşüş sonrası olağanüstü hal kaldırılmış, hayatın normale dönmesiyle cami ve kiliseler de ibadete açılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 142 yeni vaka tespit edildi. Böylece işgal altındaki Doğu Kudüs, Batı Şeria ve abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki vaka sayısı 1517'ye yükselirken, iyileşen hasta sayısı 616 oldu. Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar 5 kişi hayatını kaybetti.

Bakan Varank paylaştı! SARB-83 testleri geçti...Son dakika haberine göre Twitter hesabından paylaşımda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "SARB-83, ilklere imza atarak testi geçti" notunu düştü.
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