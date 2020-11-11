Filistin’in simge isimlerindendi

Filistin-İsrail barış müzakerelerinin güçlü ismi Ureykat, 1955’te o dönem Ürdün’ün kontrolünde bulunan Doğu Kudüs’ün Ebu Diys mahallesinde dünyaya geldi. Eğitimini ABD’de tamamlayan Ureykat, Filistin’e dönerek akademisyenlik yaptı. Ureykat’ın yıldızı Filistin puşisi ile katıldığı 1991’deki Madrid Konferansı ile parladı. “Başmüzakereci” lakabını 1995’te alan Ureykat, 1996 ile 2006’da Filistin’de gerçekleştirilen genel seçimlerde milletvekili seçildi.



Körfez’deki iki Arap ülkesi Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn’in İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmaları imzalamasına şiddetle karşı çıkan Ureykat, bu ülkelere cevap olarak, “Eğer biz de BAE ve Bahreyn’in yaptığı gibi yapsaydık saatler içinde İsrail ile barışabilirdik” ifadelerini kullanmıştı. Ureykat, İsrail ile yürüttüğü müzakereleri eleştirenlere ise “Ben elimde hep ateşten bir kor tuttum. Mescid-i Aksa ve Kıyamet Kilisesi’nin yer aldığı kutsal şehir Kudüs’ün İsrail’in başkenti olmasını asla kabul etmedim” yanıtını vermişti.



İsrail ile Filistin Yönetimi arasında ilki 1993’te imzalanan Oslo Anlaşmaları’nın mimarlarından olan Ureykat evliydi ve dört çocuk babasıydı. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ureykat’ın hayatını kaybetmesinin Filistin ve halkı için büyük kayıp olduğunu söyledi; Filistin’de 3 günlük yas ilan edildi.