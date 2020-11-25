‘Firari’ CEO’ya tazminat yolu

Birleşmiş Milletler (BM) ile çalışan insan hakları grubu, geçtiğimiz Aralık ayında “mali usulsüzlük” ve “görevini kötüye kullanma” suçlamaları nedeniyle Japonya’nın başkenti Tokyo’da ev hapsinde tutulduğu sırada İstanbul üzerinden Lübnan’a kaçan Nissan’ın eski CEO’su Carlos Ghosn’un hatalı bir şekilde tutuklandığını açıkladı.



İtiraf işkencesi



“Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubu” adlı insan hakları komisyonu, önceki gün yayınladığı raporda Japon yetkililere “Ghosn’un tutukluluğunun tam ve bağımsız bir şekilde soruşturulmasını sağlama” çağrısında bulunarak, Japon hükümetinden eski CEO’nun haklarının ihlalinden sorumlu olanlara karşı uygun önlemlerin alınmasını istedi. 5 uzmandan oluşan çalışma grubu, raporunda “Uygun çözüm, Ghosn’a tazminat hakkı vermek olacaktır” ifadelerine yer verdi.

Ayrıca Ghosn’un hücre hapsinde tutulduğu ve uzun sorgulamalara maruz kaldığı gibi bir dizi iddiaya dikkat çeken komisyon, Japonya’nın itiraf elde etme amacıyla tutukluları işkenceye ve kötü muameleye maruz bırakan “daiyo kangoku” adlı gözaltı ve sorgulama sistemine ilişkin endişelere de değindi. Bağlayıcılığı olmayan tavsiye niteliğindeki raporun ardından Japonya Dışişleri Bakanlığı suçlamaları reddederek hükümetin “uygun prosedürler” uyguladığını açıkladı. Ayrıca bakanlık, görüşün tehlikeli bir emsal teşkil ederek “kaçmayı” meşrulaştırabileceği konusunda uyardı. Ghosn avukatı Jessica Finelle ise yayınlanan görüşü memnuniyetle karşıladıklarını belirterek Ghosn’un onurunu geri kazanmasını sağlayacağını söyledi. l DIŞ HABERLER