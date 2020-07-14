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14.07.2020 - 16:26 |

Fransa'da tarlada gizemli çember!

Fransa'nın kuzeyindeki bir çiftçinin tarlasında devasa bir ekin çemberi ortaya çıktı. Binlerce kişi tarlayı ziyaret etti. Çok sayıda insan bu gizemli çemberlerin dünya dışı yaşamlar tarafından oluşturulduğunu düşünüyor. Daha önce benzerleri Avrupa ve ABD'nin farklı bölgelerinde görülen ve filmlere konu olan ekin çemberlerinin sonuncusu Fransa'nın kuzeyindeki bir çiftlikte görüldü.

Fransa'da tarlada gizemli çember!

Arazinin sahibi Gerard Benoit, 5 Temmuz'da traktörünü sürerken ilginç deseni fark etti.

Birisinin ekinlerine zarar verdiğini düşündüğünü söyleyen Benoit, "Daha önce hiç böyle bir şey görmedik. Filmlerde görüyorduk. Birçok insanın buraya geldiğini gördük. İnsanlar etrafında dua ediyordu" dedi.

Reuters'ın haberine göre; onlarca yıldır farklı bölgelerde ortaya çıkan ekin çemberlerinin dünya dışı yaşamlar tarafından oluşturulduğuna inanılıyor.

Ancak çok sayıda insan bunun bir aldatmaca olduğu görüşünde.

Fransada tarlada gizemli çember

Fransada tarlada gizemli çember

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