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03.07.2020 - 02:36 | | AA

Gazze'de İsrail tarafından kullanılan casus operasyon hücresi çökertildi

Gazze'deki Filistinli direniş gruplarına karşı yıkıcı operasyon düzenlemeyle görevli İsrail hesabına çalışan bir casus operasyon hücresinin çökertildiği bildirildi.

Gazze'de İsrail tarafından kullanılan casus operasyon hücresi çökertildi

 

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin takibine takılan şüpheli şahısların izlenmesi ve hakkında yürütülen incelemeler sonucunda gözaltına alındığı belirtildi.

Düzenlenen operasyon sonucunda Gazze Şeridi'nde tahrip amaçlı bir görev sırasında kullandıkları teknik teçhizat ve işgal güçleri tarafından kendilerine sunulan yüklü miktarda paranın da ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, yapılan incelemeler sonucunda, gelecek günlerde işgalci İsrail istihbarat subayları tarafından yönlendirilen ekibin, gelecek günlerde kentteki direniş gruplarına karşı kanlı eylem planladıklarının ortaya çıktığı ifade edildi.

Yakalanan casus operasyon hücresi hakkında incelemelerin tamamlanmasının ardından yargı sürecine geçileceği bildirildi.

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