Gizli torun iddiası

İngiliz “Daily Mail” gazetesi, 3 Kasım seçimlerinde ABD Başkanı seçilen Joe Biden’ın gizlenen bir torunu olduğunu yazdı. İddiaya göre, Joe Biden’ın oğlu Hunter

Biden (50) ile striptizci Lunden Roberts 2017 yılında tanıştı. Başkent Washington’daki striptiz kulübü “Mpire”de gerçekleşen bu tanışmadan sonra da kısa bir ilişki yaşadılar.



Hunter Biden’den hamile kaldığı belirtilen Lunden Roberts, kızını 2018 yılının ağustos ayında dünyaya getirdi. Roberts, Biden ailesi tarafından kabul edilmeyen kızının babasının Hunter Biden olduğunu kanıtlamak için yargıya da başvurdu. Avukat ve yatırım danışmanı olan Hunter Biden önce çocuğun kendisinden olduğunu inkâr etti ama Kasım 2019’da babası olduğunu ortaya çıkaran bir DNA testi yaptırmak zorunda kaldı.



Dedektif Dominic Casey’e göre, Hunter Biden mali durumunun yetersiz olduğunu öğrendikten sonra Lunden Roberts’a maddi yardımda bulundu. Yardımda bulunmakla da kalmayıp 2019 yılında Roberts’a 2.5 milyon dolar ödeyerek yaşananların gizli kalması için de bir anlaşma yaptı. Gizli aşkın çocuğu, Hunter Biden’ın 2019’da Melissa Cohen ile evlenmesinden sonra da gündeme geldi ama aynı hızla unutuldu. İngiliz gazetesine konuşan Roberts’ın avukatı Clint Lancaster, 2 yaşındaki gizlenen torunun Arkansas’ın kırsal bölgesinde annesiyle birlikte sağlıklı ve mutlu bir şekilde yaşadığını söyledi. İlk eşi Kathleen’den boşandıktan 2 yıl sonra Melissa Cohen ile evlenen 3 çocuk babası Hunter Biden, Lunden Roberts’dan olan kızını hiç görmedi. Küçük kızın arkadan göründüğü bir fotoğrafı doğum gününde teyzesi tarafından Facebook’ta paylaşıldı.