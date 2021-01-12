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12.01.2021 - 11:23 | | AA

Gün doğmadan ihbar aldılar... Resmen katliam: 10 ölü

Meksika'nın Guanajuato eyaletinde güvenlik güçleriyle silahlı kişiler arasında çıkan çatışmada biri polis 10 kişi hayatını kaybetti.

Gün doğmadan ihbar aldılar... Resmen katliam: 10 ölü

Meksika'da, emniyet yetkilileri, ülkede şiddet olaylarının en yoğun olduğu eyaletlerden Guanajuato'ya bağlı Santa Rosa de Lima kentinin bir köyü yakınlarında silahlı kişilerin olduğuna dair gün doğmadan ihbar aldıklarını söyledi.

Yetkililer, ihbar üzerine olay yerine giden eyalet polisi, asker ve Ulusal Muhafız birliklerine kamyonet, SUV ve pikaplardan ağır silahlarla ateş açıldığını belirtti.

Emniyet güçlerinin açılan ateşe karşılık verdiğini kaydeden yetkililer, burada vurulan bir polis memurunun kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini ifade etti.

Yetkililer, bu çatışmada beş silahlı saldırganın da yaşamını yitirdiğini dile getirdi.

Olay yerine gelen takviye kuvvetlerine de ateş açılmasıyla ikinci çatışmanın çıktığını aktaran yetkililer, Santa Rosa de Lima çevresinde çeşitli araçlarda silahla vurulmuş dört ceset bulunduğunu söyledi.

Yetkililer, bölgede bulunan araçlarda yapılan aramalarda, 10 suikast tüfeği, 14 el bombası ve 30 molotofkokteyli ele geçirildiğini açıkladı.

KARTELLER HALKI EVLERİNİ TERK ETMEYE ZORLUYOR

Gün doğmadan ihbar aldılar... Resmen katliam: 10 ölü


Guanajuato'da görevli güvenlik uzmanı David Saucedo, yaptığı açıklamada, ilk çatışmanın Guanajuato'da en etkin suç örgütleri olarak bilinen Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) ve "Santa Rosa de Lima" karteli üyeleri arasında çıktığını ifade etti.

Saucedo, bu iki kartele bağlı silahlı kişilerin olay yerine gelen güvenlik güçlerine ateş açtığını belirtti.

Santa Rosa kartelinin bölge halkından zorla haraç topladığını söyleyen Saucedo, Jalisco üyelerinin de bölgede saldırılar başlattığını ve halkı evlerini terk etmek zorunda bıraktığını kaydetti.

Olay yerine ait fotoğraflarda, saldırganların kullandığı araçlardan birinde el yazısıyla "Santa Rosa de Lima halkı, CJNG kentinize geldi, zorbaları ve masum insanların katillerini temizlemek için geldik." yazılı bir not olduğu görüldü.

Guanajuato'ya bağlı Celeya kentindeki San Rafael Arboledas Mahallesi'nde, 9 Ocak'ta kimliği bilinmeyen silahlı grup tarafından cenaze törenine katılanlara uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlenmesi sonucu 9 kişi yaşamını yitirmişti.

Aynı bölgede 5 Ocak'ta bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi ölmüştü.

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