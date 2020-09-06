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06.09.2020 - 01:56 | | AA

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde corona virüs vaka sayısı 636 bini geçti

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip corona virüs (Kovid-19) vaka sayısı 636 bin 884'e yükseldi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde corona virüs vaka sayısı 636 bini geçti

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 101 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece virüs kaynaklı ölüm sayısı 14 bin 779'a çıktı. Ülkede son 24 saatte 1806 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 636 bin 884'e yükseldi.

Toplam 3 milyon 783 bin 823 testin yapıldığı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde virüse yakalananlardan 561 bin 204'ü iyileşti.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde tespit edildi, en az vaka tespiti ve ölüm Northern Cape bölgesinde gerçekleşti.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke konumunu koruyor.

Balayından dönen çifte dehşeti yaşattılarBalayından dönen Mersin Barosu avukatlarından Mustafa Doğan ve eşi Büşra Doğan'ın otomobili, trafikte, içinde 4 kişi bulunan başka bir otomobil tarafından sıkıştırıldı. Doğan çiftinin, kırmızı ışıkta durduğu sırada da yanlarına gelerek silah gösterip, tehditler savuran şüpheliler, kayıplara karıştı. Çiftin savcılığa şikayetçi olduğu trafik terörü, kameralar tarafından görüntülendi.
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