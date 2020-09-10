Güney Afrika Cumhuriyeti'nde corona virüs vaka sayısı artıyor

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle 82 kişi daha hayatını kaybetti.

Ölenlerin sayısının 15 bin 168'e çıktığı ülkede son 24 saatte 1990 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 642 bin 431'e ulaştı.

Bugüne kadar 3 milyon 842 bin 898 test yapıldı. Kovid-19 vakalarından 569 bin 935'i ise iyileşti.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.