Gürcistan sandık başında

Başkent Tiflis’te oyunu kullanan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, seçimlerin ülkenin parlak geleceği için son derece önemli olduğunu ifade etti. Kovid-19 salgının oluşturduğu zor şartlara rağmen Gürcü seçmenlerin oy kullandıklarını belirten Zurabişvili, “Hepimiz hayalini kurduğumuz ülkeyi inşa etmek için oy veriyoruz” ifadesini kullandı.