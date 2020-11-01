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01.11.2020 - 07:00 |

Gürcistan sandık başında

Gürcistan’da seçmenler, 150 sandalyeli mecliste kendilerini temsil edecek milletvekillerini belirlemek için dün sandık başına gitti.

Gürcistan sandık başında

Başkent Tiflis’te oyunu kullanan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, seçimlerin ülkenin parlak geleceği için son derece önemli olduğunu ifade etti. Kovid-19 salgının oluşturduğu zor şartlara rağmen Gürcü seçmenlerin oy kullandıklarını belirten Zurabişvili, “Hepimiz hayalini kurduğumuz ülkeyi inşa etmek için oy veriyoruz” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan afet bölgesindeCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere İzmir'e geldi. Erdoğan AFAD Koordinasyon Merkezinde bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Nerede rezerv alan var bu çalışmaları yapıp rezerv alanlara göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız süratle adımları atacak." ifadelerini kullandı.
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