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10.11.2020 - 09:42 | | DHA

Harutyunyan: Birkaç gün içinde tamamını kaybedecektik

Hiçbir ülke tarafından tanınmayan işgalci Dağlık Karabağ'ın siyasi lideri Harutyunyan, imzalanan anlaşmanın değiştirilemez olduğunu belirterek çatışmaların sürmesi halinde bölgenin tamamını yitireceklerini söyledi.

Harutyunyan: Birkaç gün içinde tamamını kaybedecektik

Ermenistan ile Dağlık Karabağ krizine ilişkin yapılan anlaşma kapsamında 28 yıl sonra topraklarına kavuşan Azerbaycan'ın zaferinin ardından, Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyunyan'dan itiraf geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev zaferi ilan ettii. Aliyev, bugün imzalanan anlaşma ile Ermenistan-Azerbaycan Dağlık Karabağ çatışmasına son verildiğini resmen duyurdu.Askeri kamuflaj ile kameraların karşısına geçen İlham Aliyev Azerbaycan'ın Ermenistan karşısındaki tarihi zaferini ilan etti.

Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyunyan ise, "Çatışmalar aynı hızda devam etseydi birkaç gün içinde Karabağ'ın tamamını kaybedecektik. İmzalanan anlaşma zorunluydu ve değiştirilemez" dedi.

MSB'den 10 Kasım'a özel videoMİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 82'nci yıl dönümü nedeniyle hazırlanan özel video, 'Daima Kalbimizdesin' notu ile paylaşıldı.
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