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13.02.2021 - 11:29 | | AA

Havaifişek fabrikasındaki patlamada can kaybı artıyor

Benzer felaketlerin sıklıkla yaşandığı Hindistan'da, Virudhunagar şehrindeki patlamanın yol açtığı yangında en az 19 kişi öldü.

Havaifişek fabrikasındaki patlamada can kaybı artıyor

Hindistan'ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletinde bir havai fişek fabrikasında meydan gelen patlamanın ardından çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi.

Yetkililer, Tamil Nadu eyaletine bağlı Virudhunagar şehrinde bir havai fişek fabrikasında dün meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktığını bildirdi.

Yangının ardından 8 kişinin daha cesedinin bulunmasıyla yaşamını yitirenlerin sayısının 19'a çıktığını kaydeden yetkililer, yaralanan en az 30 kişinin hastanelerde tedavi altına alındığını belirtti.

Başbakan Narendra Modi, olayın çok üzücü olduğunu ifade ederek, hayatını kaybedenlerin yakınlarına tazminat ödeneceğini belirtti.

Ülkede yasa dışı işletilen çok sayıda havai fişek fabrikası bulunuyor.

Geçen sene, bu eyaletin Cuddalore bölgesinde havai fişek fabrikasında çıkan yangında 7 kişi ölmüş, 2 kişi de yaralanmıştı.

Madhya Pradeş eyaletinde 2019'da, bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada ise 23 işçi yaşamını yitirmişti.

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