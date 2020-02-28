Hindistan yangın yeri

Hindistan’da “Vatandaşlık Yasası” karşıtı eylemler ve çatışmalar devam ediyor. Pakistan, Afganistan ve Bangladeş’ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen “Vatandaşlık Yasası”na karşı protestolarda başkent Yeni Delhi’de 23 Şubat Pazar gününden bu yana 35 sivil hayatını kaybetti.

Hâkime transfer

Hint basınındaki haberlere göre, Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Doval’in Yeni Delhi’nin kuzeydoğu bölgelerinde pazar gününden beri süren gösterilerde şiddet olaylarının yaşandığı bölgeleri ziyaret ettikten sonra “her şey yolunda” açıklaması yapmasının ardından gösteriler devam etti. Olaylarda 130’un üzerinde kişi gözaltına alındı. Ülkede

Aralık 2019’dan bu yana devam eden protestolarda 58 kişi öldü.

Ülkede, Hindistan Halk Partili (BJP) siyasetçilerin nefret söylemlerine yönelik polisin neden Ön Bilgilendirme Raporu (FIR) oluşturmadığını soran Delhi Yüksek Mahkemesi hâkimi S. Muralidhar, önceki gece Pencap ve Haryana Yüksek Mahkemesi’ne transfer edildi. Hâkimin transfer edilmesi muhalefet liderlerince eleştirildi.

Öte yandan yaşanan şiddet olaylarına karşı çıkan birçok Hindu, Müslümanları korumaya çalışıyor. İngiliz Guardian gazetesi Delhi’de bazı mahallelerde örgütlenen Hinduların camileri korumak için devriye gezdiklerini ve Müslüman komşularına evlerini açtıklarını yazdı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Hindistan’da polisin Müslümanlara yönelik saldırılara duyarsız kalmasından endişe ettiğini vurguladı. Bachelet, “Tüm siyasi liderlere şiddeti önleme çağrısında bulunuyorum” dedi.

ABD Uluslararası Dini Özgürlükler Komisyonu (USCIRF), olaylar sebebiyle “ciddi endişeli” olduğunu bildirdi. Pakistan Başbakanı İmran Han, Twitter’dan, Hindistan’da Nazi’den ilham alan RSS (Ulusal Gönüllüler Organizasyonu) ideolojisinin ülkeyi ele geçirdiğini belirtti. Hindistan’da 200 milyon Müslüman’ın hedef haline geldiğini kaydeden Han, “Dünya toplumu şimdi harekete geçmeli” ifadesini kullandı.