Hindistan'da 3 kişiyi öldüren kaplana 'ömür boyu kafes' kararı

Madhya Pradesh eyaletindeki yaban hayatı koruma yetkilileri, sıklıkla yerleşim yerlerine giren vahşi hayvanı, insanlara ve çiftlik hayvanlarına saldırdığı gerekçesiyle Bhopal kentindeki bir hayvanat bahçesine gönderdi.

Hint yaban koruma yetkililerinden S.K Mandal, hayvanın "çok tehlikeli" olduğunu vurgulayarak, "Ona vahşi yaşamda kalması için çok şans verdik, fakat birçok kez insanların bulunduğu bölgelere geldi. Bizim için geriye kalan tek seçenek, insanların ve hayvanın güvenliği için kaplanı kafese almaktı" diye konuştu.

Euronews'un haberine göre, Hindistan'da yerel halk, kendileri için tehlike olarak gördüğü kaplanları öldürüyor.

Yerel basından "berduş" veya "göçebe" olarak adlandırılan 5 yaşındaki kaplan ilk kez Aralık 2018'de yakalanmıştı. Yetkililer hayvanı korumak için güvenli olan kaplan rezervine transfer etmişti. Hayvanı takip etmek için GPS çipi takıldı. Kaplan, 2018 yılında hayvan rezervinden çıkarak 500 kilometre yol katetmişti.

Kaplanın bulunduğu Bhopal Milli Parkı direktörü Kamlika Mohanta, "Vahşi hayvanın yeni ortamına uyum sağlaması zaman alacak. Buradaki davranışlarını yakından izleyeceğiz" dedi.

Kaplanın şimdilik kafeste tutulacağı, ancak daha sonra hayvanat bahçesi veya bir safariye gönderilmesi için görüşüleceği ifade edildi.