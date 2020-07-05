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05.07.2020 - 10:47 | | AA

Hırvatistan'da genel seçim için oy kullanma işlemi başladı

Hırvatistan'da halk, genel seçimlerde oy kullanmak için sandık başına gidiyor.

Hırvatistan'da genel seçim için oy kullanma işlemi başladı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisi devam ederken, ülkede kayıtlı 3 milyon 859 bin 481 seçmen, seçim merkezlerinde yerel saatle 07.00'den itibaren oy kullanmaya başladı.

c'da 151 sandalyeli ulusal meclise girmek için 2 bin 669 adayın yarıştığı seçimlerde oy kullanma işlemi 19.00'da sona erecek.

Ülke genelinde kurulan 7 bine yakın seçim merkezinde oy kullanacak seçmenlere maske takma zorunluluğu getirilirken, karantina altındakiler ise evlerinde oy kullanabilecek.

Resmi olmayan ilk sonuçların gece yarısına doğru açıklanması öngörülen genel seçimlere katılımın salgın nedeniyle oldukça düşük olması bekleniyor.

Bu arada, Avrupa Birliği'nin (AB) en genç üyesi Hırvatistan'da genel seçim 4 yılda bir yapılıyor.

Arnavutköy'de mobilya imalathanesinde yangınSon dakika haberine göre; Arnavutköy'de bir mobilya imalathanesinde meydana gelen yangın, 4 katlı binanın dış cephesini sardı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sonucu söndürülen yangını mahalle sakinleri film izler gibi izledi.
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