Houston hamlesine Çin’den misilleme!

Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 22 Temmuz’da Çin’in ABD’nin Houston kentindeki başkonsolosluğunun kapatılması talimatının ardından, Çıngdu’daki ABD Başkonsolosluğu’nun lisansının iptal edildiği bildirildi. Bakanlık, söz konusu kararı, “ABD’nin mantıksız hamlesine karşı gerekli ve meşru bir cevap” olarak nitelendirdi. ABD yönetimi 22 Temmuz’da, Teksas eyaletinin Houston kentindeki Çin diplomatik misyonunun 72 saat içinde kapatılması talimatını vermiş, Çin’in buradaki başkonsolosluğunun “casusluk ve fikri mülkiyet hırsızlığı merkezi” haline geldiğini açıklamıştı.

Pompeo: Ya biz ya Çin

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Çin aleyhine sert söylemleri de sürdü. Pompeo Kalifornia’da yaptığı konuşmada, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’i “çökmüş bir totaliter ideolojinin fanatiği” olarak nitelendirdi.

Pompeo, Çin’in Houston Başkonsolosluğunun “casusluk ve fikri mülkiyet hırsızlığı merkezi” haline geldiğini, bu nedenle de burayı kapatma kararı aldıklarını söylerken, “Özgür dünya Komünist Çin’i değiştiremezse, Komünist Çin’in özgür dünyayı değiştireceği” uyarısında bulundu. Çin’in özgürlük ve demokrasiye evrileceğine ilişkin teorilerin gerçekleşmediğini belirten Pompeo, ABD’nin geçmişteki Çin politikasının işe yaramadığını ifade etti.