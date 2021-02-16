İç organlarında biriken dev saç yumağı midesini yırttı!

9 Şubat'ta hakemli bilimsel dergi BMJ Case Reports’ta yayımlanan vaka raporunda, oval şeklindeki yumağın 48 santimetre uzunluğunda olduğu ve hastanın midesini tamamen doldurduğu bildirildi.

Olay, hastanın iki kez bayıldıktan sonra hastaneye gitmesiyle ortaya çıktı. Zira söz konusu kişiyi inceleyen doktorlar, karnının üst kısmında bir kitle olduğunu fark etti.

Bunun ardından hasta, doktorlara uzun süredir karnının ağrıdığını ve şiddetinin iki haftadır arttığını söyledi.

Bununla birlikte, kızın daha önce trikotilomani denen saçla kıl koparma hastalığından ve trikofaji denen denen saçla kıl yeme hastalığından mustarip olduğu ortaya çıktı.

Queen's Tıp Merkezi'nden doktorlar, bilgisayarlı tomografi sonucunda hastanın karnında büyük bir kitle ve mide duvarında yırtık tespit etti.

Rapora göre, hasta ameliyata alınarak saç yumağı karnından çıkarıldı. Ameliyatın ardından yoğun bakıma kaldırılan kişi, iyileşme sürecinde bağırsağına yerleştirilen bir tüple beslendi. 7 gün sonra taburcu edilen kızın sağlık durumunun iyiye gittiği ve bir psikologla görüştüğü açıklandı.

Live Science'ın haberine göre, saç yemek bağırsakların tıkanmasına neden olabildiği gibi ölüme de yol açabiliyor. Örneğin 2017'de yine BK'de 16 yaşındaki bir genç kadın, Rapunzel sendromunun enfeksiyona yol açması sonucu ölmüştü.

ABD Ulusal Nadir Hastalıklar Örgütü, insanların yüzde 0,5 ila yüzde 3'nün trikotilomani olacağını belirtiyor. Live Science'a göre, trikotilomani hastalarının yüzde 10 ila yüzde 30'unda trikofaji meydana geliyor. 2019'daki bir araştırmaysa iki hastalıktan da mustarip kişilerin sadece yüzde 1'inin sindirim sisteminde saç yumağı oluştuğunu göstermişti.

Kaynak: Independent Türkçe