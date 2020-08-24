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24.08.2020 - 07:00 |

İkinci füzeye kadar hayattaydılar

İran’da geçen ocak ayında yanlışlıkla vurularak düşürülen yolcu uçağının kara kutularından elde edilen bilgiler ortaya çıkmaya başladı. İran, 8 Ocak’ta başkent Tahran’da iki füze ile düşürdüğü Ukrayna’ya ait yolcu uçağının karakutu incelemesinden elde edilen kokpit konuşmaları ile olaya dair bilgileri paylaştı. Buna göre uçağın iki füze tarafından vurulduğu kesinleşti.

İkinci füzeye kadar hayattaydılar

Açıklamalara göre, uçak ilk füze tarafından vurulduktan sonra uçuş ekibi tarafından büyük bir çabayla yola devam etmeye çalıştı. Ancak ilk patlamadan 25 saniye sonra ikinci bir füze tarafından vurulan uçak düşürüldü. Kokpit ses kayıt cihazında ilk patlamanın ardından 19 saniyelik ses kaydı olduğu ifade edildi. Bu durum ikinci füze tarafından vurulana dek uçuş ekibi ve muhtemelen yolcuların hayatta olduğunu gösteriyor. İran tarafından vurulan uçaktaki 176 kişiden kurtulan olmamıştı.

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