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12.09.2020 - 19:20 | | AA

İngiltere'de günlük corona virüs vaka sayısı 3 bin 497 oldu

İngiltere'de son 24 saatte 3 bin 497 yeni tip corona virüs vakası tespit edildi.

İngiltere Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 9 artarak 41 bin 623'e ulaştı.

Son 24 saatte ise 3 bin 497 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 365 bin 174'e yükseldi.

Avrupa'da Kovid-19'dan en çok ölümün yaşandığı İngiltere'de yeni vaka sayısı yükselişe geçti.

Ülkede 27 Haziran-8 Ağustos tarihlerinde 1000’in altında görülen günlük ortalama yeni vaka sayısı son 1 haftada günlük ortalama 3000 oldu.

Yavru köpeği yüzerek karşı kıyıya taşıdıRize'nin Ardeşen ilçesinde Alper Ateş (10), Fırtına Deresi'nin karşısına geçemeyen yavru köpeği kucağına alarak suya girdi. Yüzerek köpeği karşı kıyıya taşıyan Alper, yakınlarınca cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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