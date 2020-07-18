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18.07.2020 - 12:55 | | DHA

İngiltere’de Kıbrıslı Türk genç kızın feci sonu!

İngiltere’de aracı alev alan 24 yaşındaki Kıbrıslı Türk Azra Kemal,araçtan indiği sırada köprüden düşerek hayatını kaybetti.

İngiltere’de Kıbrıslı Türk genç kızın feci sonu!

İngiltere'nin Kent bölgesinde aracı alev alan 24 yaşındaki Kıbrıslı Türk Azra Kemal, yanmaktan kurtulmak için aracından hızlı bir şekilde indiği sırada, köprüden düşerek hayatını kaybetti. Olay Cuma günü 02.30 sıralarında meydana geldi. Kent bölgesinde bir arkadaşıyla birlikte haraket halinde olan Kemal'in aracı, Sevenoaks ve Tonbridge köprüsü üzerinde alev aldı.

İngiltere’de Kıbrıslı Türk genç kızın feci sonu

YANGINDAN KAÇARKEN KÖPRÜDEN DÜŞTÜ 

Aracından hızla inen Kemal, dengesini kaybederek köprüden aşağıya düştü. Kemal olay yerinde hayatını kaybederken Kemal'in yanında bulunan 31 yaşındaki arkadaşı da ifadesine başvurulması üzerine polis merkezine götürülmesinin ardından serbest bırakıldı.

Minibüsle kamyonun çarpıştığı korku dolu kaza anı 4 farklı kameraya böyle yansıdıTokat’ta bir servis minibüsü ile kamyonun karıştığı kaza anları minibüste bulunan 4 farklı araç kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
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