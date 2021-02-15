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15.02.2021 - 14:04 | | AA

İsrail ordusundan sürpriz tatbikat

'Galilee Rose' adı verilen gövde gösterisinin, İsrail ordusunun Suriye'nin başkenti Şam çevresindeki hedefleri vurmasından saatler sonra başlaması dikkat çekti. Resmi açıklamada, tatbikat sırasında patlama seslerinin duyulabileceği belirtildi.

İsrail ordusundan sürpriz tatbikat

İsrail Hava Kuvvetleri, savaş hazırlıkları durumunu iyileştirmek için ülkenin kuzey sınırında "sürpriz" hava tatbikatına başladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 17 Şubat Çarşamba günü sona erecek tatbikat nedeniyle ülkedeki hava hareketliliğinin artacağı ve bölgede patlama seslerinin duyulabileceği uyarısı yapıldı.

Açıklamada, "Tatbikat, kuzey cephesindeki savaş senaryolarının simülasyonunu içeriyor ve hava üstünlüğünü sürdürmek, ülkenin hava sahasını korumak, saldırı ve istihbarat toplama dahil olmak üzere (hava kuvvetlerinin) çekirdek görevlerindeki tüm bileşenler test edilecek." ifadelerine yer verildi.

'Galilee Rose' adı verilen tatbikatın duyurusunun İsrail ordusunun Suriye'nin başkenti Şam'ın çevresinde bazı hedeflere bir dizi saldırı düzenlediği iddiasından saatler sonra gelmesi dikkati çekti.

Beşşar Esed rejimi, İsrail'in, sabahın erken saatlerinde Şam'a füze saldırısı gerçekleştirdiğini öne sürmüştü.

Karla kaplanan kaldırımda kayak yaptıSancaktepe'de bir kişi ayağına geçirdiği kayak takımıyla kaldırımda kaydı. O anlar yoldan otomobille geçen bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
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