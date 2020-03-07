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07.03.2020 - 17:00 |

İsrail Savunma Bakanı'na hacker şoku! İstiklal Marşı paylaşıldı

İsrail'de yayımlanan The Times of Israel gazetesinin haberine göre İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett'in Twitter hesabı hacklendi.

İsrail Savunma Bakanı'na hacker şoku! İstiklal Marşı paylaşıldı

Gazetenin paylaştığı görsellere göre hacklenen hesaptan Cumartesi sabahına doğru saat 02:00'da "Filistin'e özgürlük" ifadesinin yanı sıra Türk bayrağı ile Mehmet Akif Ersoy'a atıfla İstiklâl Marşı'nın sözleri paylaşıldı.

Bennett'in hesabından bu tweetlerin atılmasından kısa bir süre sonra bu paylaşımların silindiği görüldü. Gazetenin haberinde Bennett'in telefonunun mu hacklendiğinin yoksa internet tarayıcısı üzerinden mi hacklendiğinin net olmadığı belirtildi.

İsrail Savunma Bakanına hacker şoku İstiklal Marşı paylaşıldı

Ocak 2018'de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eski yardımcılarından Dore Gold'un hesabının da hacklendiği, bu durumu "Türk siber ordusu Ayyıldız Tim"in üstlendiği aktarıldı. (BBC Türkçe)

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