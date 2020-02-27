İstihbarattan sorumlu bakanın telefonu klonlandı

Güney Afrika Devlet Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü Mava Scott, İstihbarat Bakanı Ayando Dlodlo, Bakan Yardımcısı Zizi Kodwa ve diğer üst düzey isimlere ait telefonların yabancı istihbarat ajansları tarafından klonlanmış olabileceğini itiraf etti.

Scott, birkaç gün önce anlaşılan klonlamanın nasıl ve kim tarafından yapıldığının soruşturulduğunu aktardı.

Klonlamayla devlete ait hassas bilgilerin ele geçirilip geçirilmediği henüz bilinmiyor.