Kara delik! AP dünyaya duyurdu: Bu mağarada...

Kovid-19'a genetik olarak en çok benzeyen tür sekiz yıl önce Çin'in güneyinde tespit edilmişti. 2012 yılında üç madenci gizemli bir şekilde zatüre nedeniyle hayatını kaybedince bölgede araştırmalar başlamıştı.

Koronavirüsün yarasa kaynaklı bir virüs türü olduğu biliniyor. Ancak virüsün direkt olarak yarasalardan insanlara bulaşması mümkün değil. Bu nedenle virüsün önce başka bir taşıyıcıya bulaşması gerekiyor. Burada mutasyona uğrayan virüsün insanlara bulaşabilir hale geldiği belirtiliyor.

Şimdiye kadar dünya genelinde 83 milyondan fazla vakaya ve bir milyon 800 binden fazla insanın ölümüne neden olan salgın başladığında yarasa mağaraları dünyanın gündemine oturdu.

Dünyanın birçok yerinden bilim insanları ve gazeteciler bölgeye giderek bilgi toplamaya çalışıyor. Ancak Çin hükümetinin bölgeyi adeta bir kara deliğe dönüştürdüğü ifade ediliyor. Son olarak Amerika Birleşik Devletleri merkezli Associated Press ajansı bölgedeki erişim engelini haberleştirdi.

AP'nin aktardıklarına göre bölgedeki mağaralara erişim için yerel yetkililerden izin almak gerekiyor. Pekin hükümeti Kovid-19 pandemisinin kaynağının araştırılması için yüz binlerce dolar parayla birlikte izin dağıttığını açıkladı.

Ancak bu izinler sistem dışından kimseye verilmiyor. Mağaralarda araştırma iznine sahip bilim insanlarının çoğu Çin Halk Ordusu'yla ilişkili kurumlarda ya da şirketlerde görev yapıyor. Ayrıca elde edilen bulguların yayımlanmadan önce Çin devletinin kurduğu corona virüs görev gücü tarafından da incelenmesi gerekiyor.

Bölgede yarasalardan örnek toplayabilen bir ekibin malzemelerine polis tarafından el konulduğu bildirildi. AP bölgeye giden yolların polis arabalarıyla kapatıldığını ve muhabirlerinin erişimde zorlandığını aktardı.