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21.08.2020 - 21:29 | | DHA

Karadeniz'de bulunan dev doğal gaz rezervi Rumları korkuttu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünyanın merakla beklediği "Türkiye'nin, tarihinin en büyük doğal gaz keşfinin Karadeniz'de gerçekleştirildi" açıklaması Güney Kıbrıs'ın rüyalarını kaçırdı. Rum basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını flaş haber olarak duyurdu.

Karadeniz'de bulunan dev doğal gaz rezervi Rumları korkuttu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'deki Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküp doğal gaz bulunduğunu duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "İnşallah bir müjdeli haberi de Akdeniz'den bekliyoruz" açıklamasının ardından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi paniklerken; Rum basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını okuyucularına flaş haber olarak aktardı.Ayrıca Rum medyası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını canlı olarak okuyucularına aktardı.

"Erdoğan'ın süprizi; 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfettiler" başlıklarını kullanan Rum medyası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "İnşallah bir müjdeli haberi de Akdeniz'den bekliyoruz" sözünü öne çıkardı. Yorumlarda Türkiye'nin Akdeniz'de de doğal gaz rezervi bulabileceğine işaret edildi.

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İş dünyasından 'Fatih' açıklaması: Türkiye için dönüm noktası
Bakan Dönmez Fatih sondaj gemisinden açıklamalarda bulunduEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de büyük keşfin yapıldığı sahada yeni tespit kuyularının en kısa sürede açılacağını belirterek, "Bu çalışmalarımızı daha da netleştireceğiz. İnşallah Cumhuriyetimizin 100. yılında vatandaşımızla kendi gazımızı buluşturacağız" dedi. Bakan Dönmez, 'Bunu Cumhurbaşkanımıza söylediğimde 'Milletimiz çok bekledi, o kadar vaktimiz yok, elini çabuk tut Fatih' demişti. Türkiye Petrolleri'ndeki (TP) arkadaşlarımızla bir araya geldik ve potansiyeli en yüksek olan lokasyona ağırlık vereceğiz, dedik. İlk 10 sondajda 1 keşif yakalama hedefi koyduk. Burası 9. derin deniz sondajımız' açıklamasını yaptı.
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