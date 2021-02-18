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18.02.2021 - 21:07 | | AA

Katar Emiri Al Sani, Lübnan'a destek olmayı sürdüreceklerini vurguladı

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Lübnan'a destek vermeyi sürdüreceklerini yineleyerek, hükümet kurma çalışmalarının hızlandırılması gerektiğini belirtti.

Katar Emiri Al Sani, Lübnan'a destek olmayı sürdüreceklerini vurguladı

 

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Saad el-Hariri, iki günlük Doha ziyareti kapsamında Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldi.

Görüşmede Hariri, Al Sani'ye, Lübnan ile ilgili son gelişmelerin yanı sıra hükümet kurma çabaları ve ekonomik kriz hakkında bilgi verdi. 

Al Sani de Lübnan'ın karşı karşıya olduğu kriz ve zorluklarla yüzleşmek için yeni bir hükümetin kurulmasını hızlandırmak adına tüm Lübnanlı partileri ulusal çıkarlara öncelik verme çağrısında bulunarak, kardeş ülke ve halkına destek vermeyi sürdüreceklerini yineledi. 

LÜBNAN'DAKİ EKONOMİK VE SİYASİ DURUM 

Kamu borcunun 90 milyar doları aştığı Lübnan, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik krizlerden birini yaşıyor. 

İşsizliğin yüzde 35'i, yoksulluğun yüzde 50'yi aştığı ülkede Ağustos 2020'de Beyrut Limanı'nda meydana gelen büyük patlama ekonomiyi daha da zor duruma düşürdü. 

Patlama sonrası gelen tepkiler üzerine 10 Ağustos 2020'de Hassan Diyab hükümetinin istifa etmesine rağmen, ülkede siyasi gruplar arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle aylardır yeni hükümet kurulamıyor. 

Siyasi güçler ile yöneticileri ülkedeki ekonomik krizin nedeni olarak gören halk, uzun yıllardır yönetimi paylaşan mezhepsel siyasi partilerin yer almadığı, teknokratlardan oluşan küçültülmüş bir hükümetin kurulmasını talep ediyor.

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