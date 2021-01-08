Kıbrıs Rum kesimi 3 haftalık kapanmaya gidiyor!

Rum basınında yer alan habere göre, Rum Sağlık Bakanı Konstandinos Yoannu, düzenlediği basın toplantısında, pandemiyle mücadele kapsamında 10-31 Ocak'ta kapanmaya gideceklerini açıkladı.

Yoannu, yeni tedbirlerle, yoğunluğu had safhaya gelen sağlık sisteminin rahatlatılmasını ve virüsün daha fazla yayılmasının engellenmesini hedeflediklerini kaydetti.

Buna göre, Rum kesiminde pazar sabahtan başlayacak ve 31 Ocak'a kadar yürürlükte olacak tedbirler kapsamında, saat 21.00'den 05.00'e kadar sokağa çıkmak yasak olacak.

Halk, 05.00-21.00 saatlerinde günde en fazla iki kez olmak üzere, yetkili makamlardan SMS yoluyla izin almak şartıyla dışarı çıkabilecek.

Toplanmalar, halka açık ve sosyal içerikli etkinlikler yapılamayacak.

Temel hizmet sektöründe çalışanlar hariç, kamu ve yerel yönetimlerde görev yapan kişiler evden çalışacak.

Ayinler katılımcı olmadan gerçekleştirilecek. Dua etmek isteyenler, ibadet yerlerine yalnızca bireysel ibadet için, gerekli sağlık protokolleriyle gidebilecek. Nikah, vaftiz, cenaze gibi dini törenler ise en fazla 10 kişinin katılımıyla düzenlenebilecek.

BİNALARDA EN FAZLA 20 KİŞİ OLABİLECEK

Özel sektörde açık olan işletmelerde, toplam personel sayısının yüzde 15'i binada bulunabilecek ve bina içerisinde en fazla 20 personel bulunabilecek.

Kuaför, berber, güzellik salonları, sinemalar, tiyatrolar, restoranlar, eğlence mekanları, alışveriş merkezleri, çocuk oyun alanları, spor salonları, dans okulları ve diğer ilgili okulların faaliyetleri askıya alınacak.

İlk, orta ve yükseköğrenim kurumları uzaktan eğitim yapacak, kreşler, okul öncesi kurumları ve özel eğitim merkezleri ise açık olacak.