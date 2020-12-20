KKTC’de yeni koalisyon hükümeti güvenoyu aldı

UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinin Başbakanı Ersan Saner, oylama sonrası yapbtığı teşekkür konuşmasında, “u dönemde hükümetimiz bu şekilde biçimlenmiştir. Bundan sonra bir tek amacımız vardır; KKTC halkına hizmet etmek” ifadesini kullandı.



Yeni hükümet, Cumhuriyet Meclisi’nde 25 milletvekiliyle temsil edilecek. Mecliste UBP 20, Cumhuriyetçi Türk Partisi 12, Halkın Partisi 6, Demokrat Parti 3, Toplumcu Demokrasi Partisi 3 ve Yeniden Doğuş Partisi 2 milletvekiliyle temsil ediliyor. 3 de bağımsız milletvekili bulunuyor.