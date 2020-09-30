Kolombiya'da eski eÅŸi tarafÄ±ndan tacize uÄŸradÄ±ktan sonra iki yÄ±ldÄ±rÂ ortadan kaybolan Angelica Gaitan (46) adlÄ± kadÄ±n Kolombiya kÄ±yÄ±larÄ±nda balÄ±kÃ§Ä±lar tarafÄ±ndanÂ baygÄ±n haldeÂ bulundu.





Ã‡ocuklarÄ± iki yÄ±ldÄ±r her yerde annelerini ararken, Gaitan deniz kÄ±yÄ±sÄ±nda bulundu. BalÄ±kÃ§Ä± Rolando Visbal, GaitanÄ± hipotermi geÃ§irmiÅŸ ÅŸekilde bulduklarÄ±nÄ± belirtti.





Gaitan'a ilk mÃ¼dahaleyi balÄ±kÃ§Ä±lar yaptÄ±.Â Gaitan'Ä± sandalyeye oturtan balÄ±kÃ§Ä±lar, kÄ±yÄ±da bulunan kadÄ±nÄ±n Ã§ocuklarÄ±na ulaÅŸmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

Â