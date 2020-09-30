30.09.2020 - 16:10 | | DHA
Kolombiya'da iki yÄ±ldÄ±r kaybolan kadÄ±nÄ± balÄ±kçÄ±lar buldu
Kolombiya'da iki yÄ±l Ã¶nce ortadan kaybolanÂ Angelica Gaitan adlÄ± kadÄ±n balÄ±kÃ§Ä±lar tarafÄ±ndan kÄ±yÄ±da baygÄ±n ÅŸekilde bulundu.Â
Kolombiya'da eski eÅŸi tarafÄ±ndan tacize uÄŸradÄ±ktan sonra iki yÄ±ldÄ±rÂ ortadan kaybolan Angelica Gaitan (46) adlÄ± kadÄ±n Kolombiya kÄ±yÄ±larÄ±nda balÄ±kÃ§Ä±lar tarafÄ±ndanÂ baygÄ±n haldeÂ bulundu.
Ã‡ocuklarÄ± iki yÄ±ldÄ±r her yerde annelerini ararken, Gaitan deniz kÄ±yÄ±sÄ±nda bulundu. BalÄ±kÃ§Ä± Rolando Visbal, GaitanÄ± hipotermi geÃ§irmiÅŸ ÅŸekilde bulduklarÄ±nÄ± belirtti.
Gaitan'a ilk mÃ¼dahaleyi balÄ±kÃ§Ä±lar yaptÄ±.Â Gaitan'Ä± sandalyeye oturtan balÄ±kÃ§Ä±lar, kÄ±yÄ±da bulunan kadÄ±nÄ±n Ã§ocuklarÄ±na ulaÅŸmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.
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Azerbaycan-Ermenistan arasÄ±ndaki çatÄ±ÅŸmalar devam ediyorAzerbaycan-Ermenistan sÄ±nÄ±r hattÄ±nda yaÅŸanan sÄ±cak çatÄ±ÅŸmalar, dördüncü gününde de devam ediyor. Bölgede geliÅŸmeleri takip eden CNN TÜRK DÄ±ÅŸ Haberler Muhabiri Enver KaptanoÄŸlu ve kameraman Ahmet Akpolat, Terter'de gönüllü olarak cepheye giden birlikle konuÅŸtu.