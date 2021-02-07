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07.02.2021 - 22:43 | | AA

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde yeni Ebola vakaları tespit edildi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin (KDC) doğusu Kuzey-Kivu eyaletinin Biena bölgesinde yeniden Ebola vakası görüldüğü bildirildi. Ulusal basındaki habere göre, Sağlık Bakanı Dr. Eteni Longondo, Biena bölgesinde yeni Ebola vakasını doğruladı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde yeni Ebola vakaları tespit edildi

 

Bölge sakinlerine sükunet çağrısı yapan Longondo, bölgeye Ebola konusunda uzman sağlık ekibinin gönderildiğini bildirdi. 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 18 Kasım 2020’da KDC'nin batısındaki Equateur eyaletinde ortaya çıkan 11'inci dalga Ebola salgınının sona erdiğini duyurmuştu. 

Salgının 11'inci dalgasında 130 vaka tespit edilmiş, 55 kişi hayatını kaybetmişti. 

EBOLA AFRİKA'DA BİNLERCE KİŞİNİN HAYATINA MAL OLDU 

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı. 

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti. 

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

 

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 7 Şubat 2021 )Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu. Türkiye'de son 24 saatte 129 bin 715 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 670 kişinin testi pozitif çıktı, 112 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1317 oldu, 8 bin 201 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 440 bin 706'ya yükseldi. Vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı ve 7 binin altına geriledi.
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