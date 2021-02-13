MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Koronavirüs aşısı İngiltere'de ilk kez çocuklar ve gençlerde denenecek
ABONE OL
13.02.2021 - 16:57 | | AA

Koronavirüs aşısı İngiltere'de ilk kez çocuklar ve gençlerde denenecek

Halihazırda yetişkinlerde uygulanan Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca'nın geliştirdiği aşı, İngiltere'nin üç ayrı kentinde bu ay içinde yeni bir teste tabi tutulacak.

Koronavirüs aşısı İngiltere'de ilk kez çocuklar ve gençlerde denenecek

İngiltere'de Oxford Üniversitesinin ilaç firması AstraZeneca'yla geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının klinik çalışmalarda ilk kez çocuklar ve gençlerde deneneceği bildirildi.

Oxford Üniversitesinden yapılan açıklamada, Kovid-19 aşısının 6-17 yaş arasındakilerde güçlü bir bağışıklık tepkisi oluşturup oluşturmadığını değerlendirmek için 300 gönüllü üzerindeki klinik denemelerin bu ay başlayacağı belirtildi.

Açıklamada, çocuklar üzerinde ilk kez yapılacak klinik çalışmaların başkent Londra, Southampton ve Bristol kentlerinde bulunan Oxford Üniversitesine ait merkezlerde sürdürüleceği kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Oxford Üniversitesi Aşı Çalışmaları Grubu Baş Araştırmacısı Andrew Pollard, çocukların çoğunun Kovid-19 salgınından etkilenmediğini ancak çocuklarda ve gençlerde aşıya bağışıklık yanıtı oluşturmanın önemli olduğunu aktardı.

Pollard, bu yeni denemelerin Kovid-19 virüsünün kontrolüne ilişkin anlayışı daha genç yaş gruplarına genişleteceğini ifade etti.

İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA), 30 Aralık'ta Oxford Üniversitesinin İngiliz-İsveç ilaç firması AstraZenaca iş birliğinde geliştirdiği Kovid-19 aşısının güvenli olduğunu açıklayarak, ülkede yaygın kullanımını onaylamış, aşının uygulanmasına 4 Ocak'ta başlanmıştı.

İngiltere Aşılama ve Bağışıklama Komitesi, daha önce yayımladıkları "aşılamada öncelikliler listesi"nde, 16 yaşın altındakilere aşının yapılmaması tavsiyesinde bulunmuştu.

Japonya'da 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiDoğu kıyısında gerçekleşen 7.1 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarı verilmedi. Sarsıntı, yüzlerce kilometre uzaklıktaki başkent Tokyo'da da hissedildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika: Kadir Topbaş vefat etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan taziye mesajı paylaştı

Son dakika: Kadir Topbaş vefat etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan taziye mesajı paylaştı

Zam geldi, annelere ödeniyor, 12 bin 979 lira...

Zam geldi, annelere ödeniyor, 12 bin 979 lira...

Salgında vaka sayıları giderek artıyor!

Salgında vaka sayıları giderek artıyor!

Son dakika | Kadir Topbaş'ın ölüm nedenini oğlu açıkladı! Yarın son yolculuğuna uğurlanacak...

Son dakika | Kadir Topbaş'ın ölüm nedenini oğlu açıkladı! Yarın son yolculuğuna uğurlanacak...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet