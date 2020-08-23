Koronavirüste korkunç tablo! Üç ülke salgınla kavruluyor

Dünya üzerinde Pazar sabahı itibariyle koronavirüse yakalananların sayısı 23 milyon 200 bini aştı, son 24 saatte çeyrek milyondan fazla pozitif vaka belirlendi. 804 binden fazla can alan salgında hayatını kaybedenlere 5 bin 300 kişi daha eklendi.

En çok vakanın kayıtlara geçtiği ABD'de Cumartesi günü 43 bin test pozitif çıktı, ülkede koronavirüs bulaşanların sayısının yeni haftayla birlikte altı milyonu aşması bekleniyor. ABD ayrıca son 24 saatte en çok can kaybının gerçekleştiği yer. Covid-19'un 974 insanın ölümüne yol açmasıyla ABD'de yaşamını yitirenlerin sayısı 180 bini geçti.

Vaka ve ölümlerde ikinci sıradaki Brezilya'da 46 bin teşhis konuldu, 823 hasta hayatını kaybetti. 3 milyon 582 bin vakanın belirlendiği Güney Amerika'nın en büyük ülkesinde, salgın 114 bin kişiyi sevdiklerinden kopardı.

Halihazırda en çok günlük vaka bilgilerinin geldiği Hindistan'da, Cumartesi günü de 70 bin test pozitif sonuç verdi. Böylece, yeryüzünün en kalabalık ikinci ülkesinde koronavirüse yakalandığı tespit edilenlerin sayısı 3 milyonu geçti. Hindistan'da ayrıca 918 hasta Covid-19'a yenik düştü, can kayıpları 56 bini buldu.

Cumartesi günü açıklanan verilere göre en çok ölümün kayda geçtiği diğer ülkeler şöyle: Meksika-504, Kolombiya-400, Peru 208, Güney Afrika 144, İran 126.

Günlük vakalarda ise ABD, Brezilya ve Hindistan'ı takip eden ülkelerin listesi şu şekilde: Kolombiya-10 bin 965, Peru-9 bin 169, Arjantin-7 bin 759, Meksika-6 bin 928, Rusya-4 bin 921, Filipinler-4 bin 884, Irak-3 bin 965.