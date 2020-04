Kovid-19 vaka sayısı 3 milyona dayandı

Dünya genelinde yaklaşık 3 milyon kişiye bulaşan virüs, 200 binden fazla kişinin hayatına mal oldu. Salgının merkezi Vuhan 76 günlük karantinanın ardından “dış dünyaya” açıldı. Havalimanı, tren istasyonları ve karayolları açıldı bazı fabrikalarda da iş başı yaptı. 11 milyon nüfuslu Vuhan’da hayat normale dönse de salgının vurduğu diğer ülkelerde durum hâlâ ciddiyetini koruyor. En fazla vaka, 1 milyona yakın vakanın bulunduğu ABD’de. Bu ülkenin ardından salgından en çok etkilenen yer Avrupa oldu. İspanya’da 226 bin 629, İtalya’da 197 bin 675, Fransa’da 162 bin 100, Almanya’da 157 bin 177, İngiltere’de 152 bin 840’ın üzerinde vaka tespit edildi. En fazla can kaybı da ABD’de görüldü. 320 milyonun üzerinde nüfusu olan ülkede 55 binden fazla insan Kovid-19 salgınında hayatını kaybetti.



Mart’tan bu yana

Salgının dünya genelinde hızla yayıldığı ve ölüm oranlarının artışa geçtiği mart ayının başlarından bu yana yaklaşık 1.5 ay geçti. Birçok ülke sokağa çıkma kısıtlamaları, iş yerleri için evden çalışma, okul tatilleri, seyahat kısıtlamaları gibi önlemler aldı. Avrupa’da Danimarka, Belçika ve Almanya gibi ölüm oranlarını kontrol altına aldığını belirten ülkelerde alınan tedbirler kademeli olarak gevşetildi. Ancak salgından sert bir şekilde etkilenen İtalya gibi ülkelerde önlemler gevşetilse de tam olarak kaldırılmasının yıl sonuna kadar süreceği belirtildi. Bilim insanları ise tedbirlerin kademeli gevşetilmesini önerdi.



Vuhan’da tüm hastalar iyileşti



Küresel salgına yol açan Kovid-19’un ilk ortaya çıktığı yer olan Çin kenti Vuhan’daki tüm hastalar taburcu edildi. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, kentteki hastanelerde hiç Kovid-19 hastası kalmadığını açıkladı. Komisyon sözcüsü Mi Feng, “26 Nisan itibarıyla son haberlere göre, Vuhan’daki hastaların sayısı sıfır” dedi. Vuhan’da toplamda 46 bin 452 kişiye bulaşan Kovid-19, 3869 kişinin ölümüne neden oldu. 10 gündür can kaybı da görülmediği Çin, Rusya sınırında 10 milyon kişiyi karantinaya aldı. Pekin’de spor salonları ve yüzme havuzları kapatıldı. Alınan bu tedbirler “Çin 2. dalgaya hazırlanıyor” yorumlarına neden oldu.

New York’ta testi eczaneler yapacak



ABD’de salgının merkez üssü haline dönüşen New York Eyaleti’nde vaka sayısı 300 bine, ölenlerin sayısı da 22 bine yaklaştı. New York Eyaleti Valisi Andrew Cuomo, salgınla mücadele için yeni bir adım attıklarını açıkladı. Cuomo, eyaletteki Kovid-19 test sayısını artıracaklarını ve test konusunda sınırlamaları gevşeteceklerini söyledi. Bağımsız eczanelerin de tanı testleri uygulamasına izin veren yeni bir Valilik Kararnamesi’ni imzaladığını paylaşan Cuomo, acil müdahale ekipleri, sağlık çalışanları ve otobüs şoförleri gibi çalışanlarının testlerinin yapılmasına izin vereceklerini açıkladı.



İtalya 4 Mayıs’ta normale dönüyor



İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Kovid-19 salgını dolayısıyla ülke genelinde 10 Mart’tan beri uygulanan sıkı karantina tedbirlerinin 4 Mayıs’tan itibaren kademeli olarak gevşetileceğini açıkladı. Başbakanlık Sarayı Chigi’de basın toplantısı düzenleyen Conte, “İkinci aşama başlıyor. Şimdi virüsle birlikte yaşayacağımız döneme giriyoruz. Tüm İtalyanlar’dan güçlü, cesaretli ve sorumlu olmalarını bekliyorum. Bu aşamada, her birimizin sorumlu davranışı temel olacak. Asla birbirimize yaklaşmamalıyız. Aramızdaki güvenlik mesafesi en az 1 metre olmalı. Kimin 37.5 derece ateşi varsa evde kalmalı ve eve doktor çağırmalı” ifadelerini kullandı. İnşaat imalat ve toptan ticaret sektörlerinin 4 Mayıs’tan, müze, sergi ve kütüphanelerin 18 Mayıs’tan, restoran, bar, kafe ve kuaförlerin 1 Haziran’dan itibaren açılacağını duyuran Conte, okulların eylül ayına kadar kapalı kalacağını söyledi.