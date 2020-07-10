Kovid-19’dan değil açlıktan ölecekler

Çin, Vuhan’dan dünyaya yayılan yeni tip koronavirüsün ölümcül etkisi sürüyor. Virüsün neden olduğu Kovid-19 hastalığından ölenlerin sayısı 556 bini geçti. Hastalığı yenenlerin sayısı da 7 milyonu aştı. Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm 9 Ocak 2020’de salgının merkezi olarak nitelendirilen Vuhan’da yaşandı. Aradan geçen altı ayda Kovid-19 tüm dünyayı etkisi altına alan bir küresel salgına dönüştü. Sadece son bir ayda 135 bin kişi hayatını kaybetti. Salgının yayılımını önlemek amacıyla ülkeler sıkı karantina tedbirleri almasına rağmen virüs hızla yayılmaya devam etti. Sağlık sistemleri ve ekonomileri çöktü. Dünyada milyonlarca kişi işsiz kaldı.

‘Açlık virüsü’

İngiltere merkezli uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, pandemiyle birlikte alınan önlemlerin sosyal yaşama etkisini araştırdı. Oxfam, önlemler nedeniyle ekinlerin tarlada kaldığını, gıda dağıtım zincirinin hasar gördüğünü ve yoksul ülkelere gönderilen paranın azaldığını açıkladı. Yoksul ülkelerin yanı sıra Güney Afrika, Hindistan ve Brezilya gibi orta gelirli ülkelerin de salgından olumsuz etkilendiğini duyuran kuruluş, bu ülkelerde binlerce kişinin sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle işlerinden olduğunu vurguladı.

122 milyon sınırda

Oxfam, halihazırda açlığın yaygın olduğu Afganistan, Suriye ve Güney Sudan’ın bu dönem açlıktan en çok etkilenebilecek ülkeler olduğuna dikkat çekti. Oxfam’ın hazırladığı “Açlık Virüsü” adlı raporunda dünya genelinde 122 milyon kişinin açlık sınırına gelebileceğini belirtildi. Koronavirüs ölümlerinin nisan ayında zirveye ulaştığı dönemde günde 2000 kişinin öldüğünü hatırlatan Oxfam, koronavirüs önlemlerinden kaynaklanan açlığın günde 12 bin kişiyi öldürebileceğini vurguladı. Oxfam hükümetlere “Açlık zincirini kırmak için hükümetlerin, küçük üreticilerin ve işçilerin yaşayabilecekleri bir ücret kazandığı, daha adil ve sürdürülebilir gıda sistemi kurulması lazım” dedi. Çok sayıda uluslararası kuruluş, pandemi döneminde daha da yoksullaşyacak ülkelere, özellikle de Latin Amerika, Afrika ve Hindistan’a dikkat çekmişti.

Trump: Aşıyı yakın zamanda duyuracağız

ABD Başkanı Donald Trump, Kovid-19’a karşı “rekor sürede” bir aşı üretme yolunda olduklarını ve bunun çok yakın zamanda duyurulacağını açıkladı.

Trump, Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada, Kovid-19’a karşı bilimsel alanda ilerleme kaydettiklerinin altını çizerek, “Şu anda Kovid-19’a karşı kullanılan birçok etkili tedavi yolu var, birçoğu da geliştirme aşamasında. Rekor bir sürede aşı üretme yolundayız ve çok çok yakın zamanda bu aşının duyurulacağına inanıyorum” ifadesini kullandı.

‘Çocuklara bir şey olmuyor’ demeyin

İngiltere’nin başkenti Londra’daki bir hastanenin doktorları tarafından koronavirüs testi pozitif çıkan çocuklar üzerinde yapılan araştırma korkutan sonuçlar ortaya çıkardı. Tıp dergisi JAMA Neurology’de yayımlanan araştırmada Kovid-19 ile ilişkili iltihaplanma sendromu olan 27 çocuk incelendi. Hastaların dördünün veya yüzde 14.8’inin ek nörolojik semptomlar gösterdiği ortaya çıktı. Belgelenen semptomlar arasında baş ağrısı ve ensefalopati (oksijen eksikliğinden kaynaklı beyin hasarı), kas zayıflığı, azalmış refleksler, beyincik ve beyin sapında hasar belirtileri bulundu.

Araştırmaya göre, iltihaplanma, beyin içindeki sinyal değişikliklerini tespit eden korpus kallozumunu etkilemiş olabilir.

Test kuyruğu

ABD genelinde Kovid-19 testi yaptırmak isteyenler için ülke genelinde araçtan inmeden sağlık kontrollerinin yapılabileceği araca servis test istasyonlarının sayısı 1250’yi geçti. Buna rağmen istasyonlar önünde uzun kuyruklar oluştu, Test yaptırabilmek için 8 saatin üzerinde sıra bekleyen Florida, Teksas ve Kaliforniya’daki Amerikalılar 25 kilometreye yakın araç kuyruğu oluşturdu. Bugüne kadar 40 milyonun üzerinde kişiye test yapılan ABD’de sonucu alabilmek için bekleme süresinin 10 gün olduğu belirtildi.

Batı Şeria’da yasak uzatıldı

Filistin’de hükümet sözcüsü İbrahim Milhem, artan vakalarla birlikte ülkede sokağa çıkma yasağının 5 gün daha uzatıldığını duyurdu. Yasak kapsamında marketler, eczaneler ve fırınlar hariç tüm kurum ve işletmelerin kapatılacağı ifade edildi. Milhem, bankaların olağanüstü hal prosedürlerine uygun olarak gereken faaliyetleri sıkı güvenlik koşullarına uygun olarak yapılacağını söyledi. Milhem, gıda ürünleri ve tarım ürünlerinin şehirler arsında taşınmasına izin verileceğini de sözlerine ekledi. Halkın sağlık önlemlerine uymasını sağlamak için

tüm valiliklerde olağanüstü hal komiteleri, yurttaşlara evde kalma çağrısında bulundu. Batı Şeria’da 382 yeni vakanın tespit edilmesiyle beraber toplam Kovid-19 vaka sayısı 5029’a yükseldi.

Salgının merkeziydi

Bergamo’da hasta kalmadı

İtalya’da yeni tip koronavirüs salgınının en yoğun görüldüğü ve en çok can kaybının yaşandığı kentlerden Bergamo’daki Papa 23. Jean Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde virüsten tedavi gören kimse kalmadığı açıklandı. Doktor, hemşire, sağlık çalışanı, temizlik görevlilerden oluşan 400 kadar hastane çalışanı, 137 gün sonra salgın döneminde yaşamını kaybedenler anısına saygı duruşunda bulundu. İtalya’da salgının en çok etkilediği kuzeydeki Lombardiya bölgesinin kenti Bergamo’da bugüne kadar 14 bin 588 kişiye yeni tip koronavirüs teşhisi kondu. Bergamo, ülke genelinde de en çok vaka görülen 4. şehir durumunda. Salgının bir dönem merkez üssü olan Bergamo, binlerce cenazenin askeri kamyonlarla taşındığı görüntülerle gündeme gelmişti. İtalya’da 34 bin 926 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Danimarka’danKovid-19 pasaportu

Danimarka’da tüm yetişkinler tarafından ulusal sağlık websitesinden ücretsiz indirilebilen ve yurtdışı seyahatlerde kullanılabilen Kovid-19 pasaportu çıkarıldı.

Pasaportu almak için “coronaprover.dk” adresli internet sitesine test olmak için başvuru yapmak gerekiyor. Eğer test negatif çıkarsa Danimarka’da hükümet internet siteleri, internet bankaları ve bazı özel şirketlerde işlem yapmakta kullanılan dijital yazılım kimliği “NemID” devreye giriyor. NemID kullanılarak ulusal sağlık websitesine girilerek resmi koronavirüs sertifikası indiriliyor. Yeni uygulamayı tanıtan Sağlık Bakanı Magnus Heunicke, “Yeni Kovid-19 pasaportuyla Danmarkalılara yolculukları sırasında bu testi resmen belgeleme imkânı sunuyoruz” dedi. Ebeveynler kendi NemID’lerini kullanarak çocukları için de Kovid-19 pasaportu alabilecek. Dünya Sağlık Örgütü, insanların serbest seyahatini Kovid-19’la ilgili şartlara bağlayan bağışıklık pasaportu benzeri belgeler çıkarılmaması uyarısı yapmıştı. Bunu, Kovid-19 geçirip iyileşenlerin bağışıklık kazanmasının garanti olmamasıyla gerekçelendirmişti.

Bağırmak yasak

Japonya’da yeni tip koronavirüs nedeniyle kapatıldıktan üç ay sonra yeniden açılan bir eğlence parkında, hız trenine binenlerin virüs bulaştırmamak adına bağırması yasaklandı. Eğlence parkı, iki üst düzey yöneticisinin maskeli ve tepkisiz bir şekilde trene bindiği görüntüleri paylaşıp, kararı teşvik etmek için “ciddi suratlar” etiketiyle bir kampanya başlattı. Fuji-Q isimli eğlence parkında getirilen yasak kapsamında, 1996’da açıldığında dünyanın en hızlı eğlence treni olan, 130 kilometreye çıkan hızı ve 70 metrelik dikey düşüşüyle adını yakındaki Fujiyama Dağı’ndan alan hız treninde çığlık atılmaması istendi. Kampanyada, “Çığlıklarınızı içinizden atın” sloganı kullanılarak, müşterilerden yolculukları sırasında çekilen sessiz, maskeli ve ciddi suratlı videolarını paylaşmaları da talep edildi. Park, video paylaşan müşteriler arasında ücretsiz bilet çekilişi yapılacağını da açıkladı.