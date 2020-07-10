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10.07.2020 - 07:00 |

Kovid fonları ‘yanlış’ kişilere kullanılmış!

ABD’de koronavirüs kriziyle ekonomik olarak başa çıkılması için hükümetin dağıttığı 521 milyar dolarlık fondan yararlanan şirket ve isimlerin açıklanması, yeni tartışma başlattı.

Kovid fonları ‘yanlış’ kişilere kullanılmış!

ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı Jared Kushner, Ulaştırma Bakanı Elaine Chao ve bazı Kongre üyeleriyle eşlerinin, fondan yararlanan şirketlerin sahibi olması tepki çekti.

Ayrıca başkan adaylığını açıklayan şarkıcı Kanye West, modacılar Oscar de la Renta ve Vera Wang de fondan yardım aldı. Oyuncu Robert De Niro’nun restoranı ve yönetmen Francis Ford Coppola’nın şarap evi de fondan yararlanan şirketler arasında. Fona, daha önce de dağıtımıyla ilgili “şeffaf olunmadığı” yönünde eleştiriler yapılmıştı.

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