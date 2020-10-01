Las Vegas saldırısı kurbanlarına 800 milyon dolar tazminat

Associated Press’in haberine göre, Clark County Bölge Mahkemesi, kurbanların yakınları ile saldırganın kaldığı Mandalay Bay Hotel'in sahibi MGM Resorts arasında 3 yıldır süren pazarlığa son noktayı koydu.

Yaklaşık 4 bin 400 kişiye ödenecek toplam 800 milyon doları bulan tazminatın 49 milyonunu MGM Resorts’un, 751 milyon dolarını da sigorta şirketlerinin ödeyeceği bilgisi paylaşıldı.

Dava ile ilgili 2 bin 500 şikayetçiyi temsil eden avukat Robert Eğlet, mahkeme kararına itiraz beklemediklerini, 800 milyon dolar bankaya yatırılır yatırılmaz emekli iki hakim tarafından yıl sonuna kadar yaralılara ve kurbanların ailelerine taksim edileceğini belirtti.

Ayrıca saldırının 3. yılı nedeniyle bugün Las Vegas’ta saat 10.05’ten itibaren kurbanların isimlerinin okunacağı anma töreni düzenleneceği kaydedildi.

LAS VEGAS KATLİAMI

ABD'de 1 Ekim 2017'de Las Vegas kentindeki bir konser alanına silahlı saldırı düzenleyen Stephen Paddock adlı Amerikan vatandaşı 58 kişinin ölümüne, 800 kişinin yaralanmasına neden olmuş, bu olay ABD'nin en kanlı toplu silahlı saldırısı olarak kayıtlara geçmişti.

MGM Resorts'a ait Mandalay Bay Hotel’den yolun karşısındaki konser alanını gören 32. katta bir oda tutan 64 yaşındaki Paddock, yaklaşık 22 bin kişinin toplandığı konser alanına pencereden otomatik silahlarla ateş açmıştı.

Ardından intihar eden Paddock'un, saldırıda, aparatlarla otomatik silaha dönüştürülmüş birçok tüfek kullanmış olması kamuoyunda tartışmalara yol açmış, birçok kesim bu aparatların yasaklanması için Trump yönetimi üzerinde baskı kurmuştu.

FBI, saldırganın herhangi bir uluslararası terör örgütüyle bağlantısının olmadığını açıklamıştı.