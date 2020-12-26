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26.12.2020 - 07:00 |

Libya ordusundan Hafter’e cevap

Libya ordu komutanlarından Usame Cuveyli, ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’in savaş hazırlığı çağrısına karşı, “Savaşmak isteyen taraf için sonuçlar korkunç olacaktır” dedi.

Libya ordusundan Hafter’e cevap

Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu basın biriminden yapılan açıklamaya göre, Libya Ordusu Batı Bölgesi Komutanı Tümgeneral Cuveyli, gayrimeşru güçlerin lideri Hafter’in ülkedeki Türk güçlerine karşı savaş hazırlığı yapılması çağrısına sert tepki gösterdi. Batı bölgesinde sorun çıkarmayı veya savaşın fitilini ateşlemeyi düşünen tarafları uyaran Tümgeneral Cuveyli, “Savaşmak isteyen her taraf için sonuçlar korkunç olacaktır ve ona güçle vereceğimiz karşılığı da hesaba katmalıdır” ifadelerini kullandı.

 

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