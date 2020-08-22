Libya’da ateşkes ilanı

Libya’da bir süredir sağlanmaya çalışılan ateşkesin fiilen hayata geçmesi için, hem Trablus, hem de Tobruk yönetiminden eş zamanlı açıklamalar yapıldı. Libya’nın doğusundaki güçlerin lideri General Halife Hafter’in, 4 gün önce 214 gündür liman ve petrol tesislerine uyguladığı blokajı kaldırmasının ardından, Türkiye’nin desteklediği ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından kabul edilen Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac, dün ülke genelinde ateşkes ve operasyonları durdurma talimatı verdi. Serrac, fiili bir ateşkes için Sirte ve Cufra’nın silahtan arındırılmış bölgeler olması gerektiğini açıklarken, UMH Başkanlık Konseyi’nden yapılan açıklamada, şartlar şöyle sıralandı: Sirte ve Cufra askerden arındırılacak, tüm paralı askerler tahliye edilecek, Mart 2021’de genel seçim yapılacak, petrol üretimi bağımsız olarak devam edecek.



‘Hükümet Sirte’de olsun’



Eş zamanlı şekilde, General Halife Hafter yanlısı Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih de, “acil bir ateşkes ve Sirte’nin yeni kurulacak Başkanlık Konseyi’ne geçici olarak ev sahipliği yapması” çağrısında bulundu. Salih, Sirte’nin yeni kurulacak geçici hükümete ev sahipliği yapması önerisini getirdi. Salih, ateşkesin Libya’ya yabancı ülkelerin müdahalesinin durması ve yabancı savaşçıların ülkeden ayrılması için bir fırsat sunacağını da ifade etti.



Diplomatik kaynaklar, karşılıklı ateşkes çağrılarını Libya’da istikrarın yeniden tesis edilebilmesi için olumlu bir adım olarak değerlendirdi. Öte yandan ateşkes çağrısının Halife Hafter’den değil de, Akile Salih’ten gelmiş olması dikkat çekti. Bazı uzmanlar bunu Hafter’in resim dışında kalmasının kanıtı olduğunu öne sürdü. Buna karşın Libya petrolüne uyguladıkları blokajı kaldırma kararı alan Hafter tarafı, bu kararın halkın elektrik kesintisi sorununu çözmek için geçici olarak alındığını ve sadece depolarda bekleyen petrol için geçerli olduğunu duyurdu. Hafter’e bağlı “Petrol Tesisleri Muhafızları” adlı grubun lideri Naci el-Mağribi, salı günü yaptığı açıklamada, “Libyalıların, hayatın pek çok alanında yaşadığı sıkıntıların sona erdirilmesi ve petrol üretimi ile ihracatının yapıldığı tesislerin altyapısının korunması için Hafter’in liman ve tesislerin yeniden açılması talimatı verdiğini” söylemişti.



Memnuniyet yarattı



Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSMIL) iki tarafın ateşkes kararından memnuniyet duyduğunu açıkladı. UNSMIL Genel Sekreter Vekili Stephanie Williams, “Libya’nın içinde olduğu bu zor zamanda en çok ihtiyaç duyduğu cesaret örneğini gösteren bu ateşkes çağrısını sıcak bir memnuniyetle karşılıyoruz” ifadelerini kullandı.



Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Es-Sisi, ateşkes açıklamalarını memnuniyetle karşıladığını aktardı. Ateşkesin Libya’da istikrarın korunması ve siyasi çözümün sağlanması için önemli bir adım olduğunu kaydeden Sisi, ateşkesin uygulanabilmesi için Sirte ve Cufra’nın silahsız bölge ilan edilmesinin gereğine işaret etti.



Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan bir kaynak, Moskova’nın Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin ateşkes ilanını memnuniyetle karşıladığını belirtti. Sputnik’e konuşan kaynak, “Biz bu tür açıklamaları her zaman memnuniyetle karşılıyoruz. Kahire’de bundan söz edilmişti ve o zaman da bunu desteklediğimizi resmen belirtmiştik. Biz kendimiz her zaman ateşkes çağrısı yapıyoruz” dedi.



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin Libya’daki önceliğinin, “ateşkes elde etmek, ardından çatışmanın siyasi çözümüne yönelik bir dinamik başlatmak” olduğunu belirterek, aynı zamanda Paris’in, “yabancı güçlerin çatışmaya müdahale etmesine izin veremeyeceğini” vurguladı.



İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ateşkes memnuniyetle karşılandı. Açıklamada, petrol üretiminin yeniden başlamasıyla ilgili olarak İtalya’nın Libya petrol endüstrisinin ülkedeki tüm şubelerinde somut bir uygulama görmeyi umduğu vurgulanarak, bu gelişmelerin Libya krizinin istikrar kazanmasına yönelik önemli ve cesur bir adım olduğu kaydedildi.



Libya Ulusal Petrol Kurumu’ndan (NOC), “ülkede petrol üretimi ve ihracının yeniden başlatılması yönündeki kararı memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu.