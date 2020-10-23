Lübnan’da görev tekrar Hariri’de

Hariri, tarafsız reform hükümetini hızlıca kuracaklarını belirtti. 2005 yılında bir bombalı suikastte hayatını kaybeden Lübnan’ın eski başbakanı Refik el-Hariri’nin oğlu olan Saad el-Hariri’ye, lideri olduğu Gelecek Hareketi ve Dürzi politikacı Velid Canbolat’ın partisinin de destek vermesi bekleniyor. Hristiyan siyasi partiyeri, Hariri’ye destek vermeyeceklerini açıklamıştı. Hizbullah ise Hariri’nin karşısına aday çıkarmayacak.
Şehit Esma Çevik'in babaevine asılan bayrağı yer atan kadın kameradaİstanbul Sultangazi'de Şehit Esma Çevikin babasının ikamet ettiği evin penceresine asılan Türk bayrağı, bir kadın tarafından kopartılarak yere atıldı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Baba Hüseyin Akgül, Acı bitmeden yeni bir acı yaşadım" dedi.