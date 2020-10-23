Lübnan’da görev tekrar Hariri’de

Hariri, tarafsız reform hükümetini hızlıca kuracaklarını belirtti. 2005 yılında bir bombalı suikastte hayatını kaybeden Lübnan’ın eski başbakanı Refik el-Hariri’nin oğlu olan Saad el-Hariri’ye, lideri olduğu Gelecek Hareketi ve Dürzi politikacı Velid Canbolat’ın partisinin de destek vermesi bekleniyor. Hristiyan siyasi partiyeri, Hariri’ye destek vermeyeceklerini açıklamıştı. Hizbullah ise Hariri’nin karşısına aday çıkarmayacak.