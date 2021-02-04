MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Lübnanlı aktivist Lokman Slim aracında vurularak öldürüldü
ABONE OL
04.02.2021 - 12:52 | | DHA

Lübnanlı aktivist Lokman Slim aracında vurularak öldürüldü

Lübnan medyası, Hizbullah karşıtı Lübnanlı aktivist, yazar Lokman Slim’in kiralık araçta ölü bulunduğunu duyurdu.

Lübnanlı aktivist Lokman Slim aracında vurularak öldürüldü

Lübnan medyası son dakika olarak duyurduğu haberinde, Hizbullah karşıtı olarak bilinen Lübnanlı aktivist Lokman Slim'in aracında vurularak, öldürüldüğünü duyurdu. Yerel medyada yer alan haberlere göre, Hizbullah karşıtı Lübnanlı aktivist, yazar ve yayımcı Lokman Slim ülkenin güneyinde kiralık aracın içinde başından vurularak, ölü bulunduğununu aktardı.

Slim'in arkadaşı olduğu belirtilen Beyrut'taki Amerikan Üniversitesi (AUB) Profesörü Makram Rabah yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Onu bulduk, görünüşe göre başından vurulmuş. Ve kiralık arabası Nabatiyeh bölgesinde bulundu” dedi. Lübnanlı yetkililerin olayla ilgili soruşturma başlattığı kaydedildi.

    Muş'ta 2 bin 100 rakımlı dağın eteğine kurulan tesiste somon balığı sağımıMuş'un Varto ilçesinde 2 bin 100 rakımlı Şerafettin Dağı'nın eteğinde kurulan somon yetiştirme tesisinde, balıkların sağımına başlandı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika... 4 yaşlının kabusu olan sahte polis otobüsle kaçarken yakalandı

    Son dakika... 4 yaşlının kabusu olan sahte polis otobüsle kaçarken yakalandı

    Erken emeklilik fırsatı! Yüz binler için geçerli...

    Erken emeklilik fırsatı! Yüz binler için geçerli...

    İşte 6 maddede mutasyon stratejisi

    İşte 6 maddede mutasyon stratejisi

    En son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? 4 Şubat son depremler listesi...

    En son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? 4 Şubat son depremler listesi...

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet