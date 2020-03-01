Malezya'nın yeni Başbakanı Muhyiddin Yasin yemin etti

Malezya'da yerel saatle sabah 10.00'da başkent Kuala Lumpur'daki kraliyet sarayı Istana Negara'ya giden Başbakan Muhyiddin Yasin, saraydaki taht odasında Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Şah'ın huzurunda yemin ederek görevine başladı.

Törenin ardından kraliyet sarayından yapılan açıklamada Muhyiddin Yasin'in, Malezya'nın 8. başbakanı olduğu duyuruldu.

Geçen hafta görevinden istifa eden Başbakan Mahathir Muhammed'in hükümetinde içişleri bakanlığı yapan Muhyiddin, Sultan Abdullah tarafından başbakan olarak atanmıştı.

Eski iktidar koalisyonu partileri tarafından yeniden başbakan adayı gösterilen Mahathir ise 114 milletvekilinin başbakanlığına destek verdiğini belirterek, Muhyiddin'in başbakanlığına itiraz etmişti.

Muhyiddin'in yemin törenine katılmayan Mahathir, törenden önce yaptığı basın açıklamasında ihanete uğradığını söyledi ve Muhyiddin'in muhalefet partileriyle yeni iktidar koalisyonu kurma projesini önceden planladığını öne sürdü.

Mahathir, hükümeti kuracak meclis çoğunluğuna sahip olmasına rağmen Sultan Abdullah'ın kendisiyle görüşmediğini iddia ederek, "Milletvekili çoğunluğu bizde var. 114 milletvekili bizi destekliyor." dedi.

Muhyiddin'in mecliste güvenoyu alıp alamayacağını görmek üzere parlamento oturumu talep edeceklerini belirten Mahathir, "Muhyiddin meclis çoğunluğuna sahip değil. Eğer güvenoyu alamazsa hükümeti kuramayacak." şeklinde konuştu.

Mahathir, aynı partiye mensup olduğu Muhyiddin ile neden birlikte çalışmaktan vazgeçtiği sorusuna ise, "Yolsuzluk soruşturması geçiren siyasetçilerle çalışmayı reddettim. Bu yüzden UMNO partisiyle beraber çalışamam." cevabını verdi.