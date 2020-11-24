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24.11.2020 - 12:58 | | DHA

Milyonları korkutmuştu... Yenilendi!

ABD’li ünlü yönetmen Steven Spielberg’ün 1975 yapımı “Jaws” filminde kullandığı dev köpek balığı maketi, Los Angeles’taki Sinema Akademi Müzesi’ne yerleştirildi. Yarım ton ağırlığındaki dev köpekbalığı ilgi odağı oldu.

Milyonları korkutmuştu... Yenilendi!

ABD’de gösterime girdiği an 100 milyon dolar gelir elde eden ilk sinema film olarak bilinen Jaws’ta kullanılan ve "Bruce" adı verilen yarım tonluk dev köpek balığı maketi, 45 yıl sonra restore edilerek yenilendi. Yarım ton ağırlığında ve 7,5 metre uzunluğundaki köpek balığı maketi, fiber cam kullanılarak yenilendi.

YENİLEME 7 AY SÜRDÜ

Dev maketi yenileyen ünlü yönetmen ve özel efekt ustası Greg Nicotero, köpek balığının her detayını 7 ay gibi sürede filmde gösterilen aslına bağlı kalarak özenle tasarladı. Müze kapılarını ziyaretçilere 30 Nisan 2021’de açmayı planlıyor.

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