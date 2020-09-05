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05.09.2020 - 13:56 |

Nesli tükenmekte olan baba timsah 100 yavrusunu sırtında taşırken görüntülendi

Hayvanı görüntüleyen fotoğrafçı, "Normalde gavyaller, tuzlu su ve bataklık timsahlarına kıyasla çok utangaçtır. Ama bu, çok korumacıydı, yaklaşırsam kızacaktı" dedi

Nesli tükenmekte olan baba timsah 100 yavrusunu sırtında taşırken görüntülendi

Hintli fotoğrafçı Dhritiman Mukherjee, kısa süre önce çok ilginç bir fotoğraf karesi yakaladı. Karede nesli tükenmekte olan bir gavyalin, Hindistan’ın Chambal Ulusal Koruma Alanı’ndaki sularda yüzden fazla yavrusunu sırtında taşıdığı görüldü.

Londra Doğa Tarihi Müzesi'nden sürüngen uzmanı Patrick Campbell, “Diğer timsahlar yavrularını ağızlarında taşırlar” dedi ve ekledi:

"Ancak gavyallerin burun şekli, buna olanak tanımaz. Bu nedenle yavruların, hayvanın başına ve sırtına tutunması gerekir."

4,5 metre uzunluğa ve 900 kilogramlık ağırlığa ulaşabilen bu timsahlar, isimlerini burunlarının ucundaki çıkıntıdan alıyor. Hintçede bu çıkıntılara toprak çömlek anlamına gelen “ghara” adı veriliyor.

Gavyaller, çiftleşme döneminde çıkardıkları sesleri güçlendirmek ve suda baloncuklar oluşturmak için bu uzuvlarını kullanıyor. Mukherjee'ye göre kameraya yakalanan bu erkek timsah, 100 yavruya ulaşmak için 7 veya 8 farklı dişiyle çiftleşti.

BBC’ye konuşan Mukherjee konuyla ilgili şunları söyledi:

"Normalde gavyaller, tuzlu su ve bataklık timsahlarına kıyasla çok utangaçtır. Ama bu, çok korumacıydı, yaklaşırsam kızacaktı. Çok agresifleşebilirdi.

Doğa Tarihi Müzesi’ne göre Hindistan ve Nepal’in tatlı sularında yaşayan gavyallerin nesli tükeniyor. Yaşayan yetişkin gavyal sayısının yaklaşık 650 olduğu tahmin ediliyor. Bu nedenle yetkililer, fotoğrafta görülen yavruların büyüyüp, sağlıklı yetişkinlere dönüşmesini umuyor.

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