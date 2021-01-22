MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması yürürlüğe girdi
ABONE OL
22.01.2021 - 23:13 |

Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması yürürlüğe girdi

Birleşmiş Milletler (BM), Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması'nın (TPNW) yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması yürürlüğe girdi

 

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, nükleer silahları yasaklayan ilk uluslararası antlaşmanın bugün itibarıyla yürürlüğe girdiğini söyledi. 

Dujarric, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in anlaşmanın yürürlüğe girmesini memnuniyetle karşıladığını aktardı. 

NÜKLEER SİLAHLARI YASAKLAYAN İLK ULUSLARARASI ANTLAŞMA 

Antlaşmanın yürürlüğe girmesi için 50 ülke tarafından onaylanması gerekiyordu. Honduras, 24 Ocak 2020'de anlaşmayı onaylayan 50'nci ülke olmuştu. 

TPNW, 50 ülkenin onayının ardından 90 gün sonra yürürlüğe giren ve nükleer silahları yasaklayan ilk uluslararası antlaşma oldu. 

ABD, Rusya, Çin gibi nükleer güç sahibi ülkelerin karşı çıkmasına rağmen nükleer silahların tüm dünyada imha edilmesi ve yenilerinin yasaklanmasını amaçlayan Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması, 7 Temmuz 2017'de 193 üyeli BM Genel Kurulu'nda 122 ülkenin onayıyla kabul edildi. 

20 Eylül 2017'de imzaya açılan antlaşmaya şimdiye kadar 84 ülke imza atarken, antlaşmayı imzalayan ülkelerden 50'si, hiçbir koşulda nükleer silah veya diğer nükleer patlayıcı cihazları geliştirmeme, test etmeme, üretmeme, edinmeme ya da stoklamama taahhüdü verdi. 

Nükleer silah sahibi ABD, Rusya, Birleşik Krallık, Çin, Fransa, Hindistan, Pakistan, Kuzey Kore ve İsrail ise anlaşmayı imzalamadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Genç İş Adamları heyetini kabulünde açıklamalarda bulunduCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nde Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkanı Erkan Güral ve beraberindeki heyeti kabulü sonrası açıklamalarda bulundu. 'Yüksek faize karşı olduğunu' ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüksek faizle ülkemin kalkınacağına inanmıyorum, kimse kusura bakmasın ben bunu anlatmaya devam edeceğim." dedi. Öte yandan Erdoğan kapsamlı reform paketinin yakında kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Okul nakil işlemleri açıldı 2021! MEB nakil ve geçiş işlemleri nasıl ve ne zaman yapılacak?

Okul nakil işlemleri açıldı 2021! MEB nakil ve geçiş işlemleri nasıl ve ne zaman yapılacak?

Milyonları ilgilendiriyor! 1750 ile 2000 TL arasında değişiyor...

Milyonları ilgilendiriyor! 1750 ile 2000 TL arasında değişiyor...

Eldivenlerin hikayesi ortaya çıktı

Eldivenlerin hikayesi ortaya çıktı

Trabzon'da feci kaza! 1 ölü, 5 yaralı

Trabzon'da feci kaza! 1 ölü, 5 yaralı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet