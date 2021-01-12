Pop yıldızı cumhurbaşkanlığı için yarışıyor! Mitinge sert müdahale

Uganda 14 Ocak'ta sandık başına gitmeye hazırlanırken, şarkı dünyasında "Bobi Wine" adıyla tanınan pop star Robert Kyagulanyi'nin cumhurbaşkanlığına aday olduğu seçim atmosferinde yönetimin sert müdahaleleri tansiyonu yükseltti.

Hükümet koronavirüs (Kovid-19) önlemlerini gerekçe göstererek, "Getto Cumhurbaşkanı" lakaplı Wine'ın mitingleri dahil olmak üzere muhalefetin seçim amaçlı toplanmalarını sert bir şekilde bastırıyor.

Yönetim salgın nedeniyle adayları radyo, televizyon, mobil kamyonetler ve sosyal medya dahil diğer araçları kullanmaya teşvik ederken, polis ve askerin alanlarda yaptığı müdahaleyse "hükümetin savaşa hazırlandığı" yorumlarına yol açıyor.

Beş dönemdir iktidar koltuğunda oturan Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni, Wine'ın şiddetli muhalefetiyle karşı karşıya bulunuyor. Dahası Wine gittiği her yerde çoğu genç olmak üzere binlerce, hatta on binlerce taraftar topluyor.

Ancak, Doğu Afrika ülkesinin tarihindeki muhtemelen en şiddetli seçim mitinglerinde, hükümete bağlı güvenlik güçleri iddialara göre kalabalıkları göz yaşartıcı gaz ve gerçek mermi kullanarak dağıtıyor.

Foreigner gazetesinin haberine göre Uganda hükümeti, Wine başta olmak üzere muhalefet liderlerinin çok sayıda kişinin mitinglerine katılmasına izin vererek veya bu tür toplanmaları teşvik ederek koronavirüs önlemlerini ihlal ettiğini ve mitingleri bu nedenle dağıttıklarını belirtiyor. Yönetim ayrıca, Wine'ı şiddeti kışkırtmakla ve seçim sonrası bir ayaklanma planlamakla suçluyor.

İktidardaki Ulusal Direniş Hareketi (NRM) Sözcüsü Rogers Mulindwa, "Destekçilerini kışkırtarak şiddete yol açan taraf Bobi Wine. Bunlar, seçimi kaybedeceğinin işaretleri… Bobi Wine ve onun insanları, seçimlerden sonra kaos yaratmaya dair strateji geliştiriyor ve biz bunun farkındayız" diyor.

Fakat yönetimin sunduğu gerekçelere şüpheyle yaklaşan bir kesim, koronavirüs tedbirlerine riayet etmenin hayati öneme sahip olduğunu kabul etmekle birlikte, 1986'dan bu yana iktidarda olan Museveni'nin salgını muhalefetin halkla bir araya gelmesini engellemek için fırsat olarak kullandığını düşünüyor.

Bobi Wine, Museveni'nin 34 yıllık iktidarı karşısında en ciddi tehdit olarak görülürken, Uganda şehirlerinde kamyon dolusu ağır silahlı polisler ve askerlerin muhalefet partilerinin tüm mitinglerini basarak kalabalığı göz yaşartıcı gaz ve mermiyle dağıttığı söyleniyor. Diğer taraftan hükümetin adaylarına ait mitinglerinse çoğunlukla rahatsız edilmeden sürdüğü belirtiliyor.

Seçim sonuçlarının Museveni lehine çıkması halinde kanlı olayların yaşanabileceğini söyleyen tarihçi Godfrey Asiimwe, "Halkın öfkesi alevlenecek, günlerce isyan edecekler ancak protestoları sürdürecek kadar organize değiller. Hükümet güç kullanarak karşılık vereceği için muhtemelen can kayıpları olacak. Hükümetin yerel milisler, polis ve ordundan oluşan çok sayıda zorlayıcı gücü var" diye konuşuyor.

Nüfusu 18 milyonu aşan ülkede Museveni ve Wine dahil 11 aday cumhurbaşkanlığı için yarışıyor. Adaylar arasında bir kadın siyasetçi de bulunurken, iki emekli general eski yöneticilerine karşı yarışta yer alıyor. Museveni'nin şansını bir dönem daha deneyeceği seçimlerde ayrıca parlamentonun 529 üyesi belirlenecek.

Kaynak: Independent Türkçe