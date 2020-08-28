28.08.2020 - 07:00 |
Protestocuları öldüren 17’lik!
ABD’nin Wisconsin eyaletine bağlı Kenosha kentinde Jacob Blake adlı siyahi vatandaşın polis tarafından vurulmasının ardından başlayan protesto gösterilerinde iki kişinin ölümüne, 1 kişinin ise yaralanmasına yol açan 17 yaşındaki Kyle Rittenhouse’un gözaltına alındığı açıklandı. Rittenhouse’un birinci derece cinayetle suçlanacağı belirtildi.
Bununla birlikte Rittenhouse’un, sosyal medya hesaplarında ABD Başkanı Donald Trump’ı desteklediği, bu yıl Des Moines kentindeki mitingde çektirdiği fotoğraflar paylaştığı ortaya çıktı. Bununla birlikte polisin, protestoculara ateş açan Rittenhouse’un kaçmasına izin verdiğine dair iddialar da gündemde.
Gösteriler devam ederken, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımları, olaya tepki olarak maçlara çıkmama kararı aldı.