MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Protestocuları öldüren 17’lik!
ABONE OL
28.08.2020 - 07:00 |

Protestocuları öldüren 17’lik!

ABD’nin Wisconsin eyaletine bağlı Kenosha kentinde Jacob Blake adlı siyahi vatandaşın polis tarafından vurulmasının ardından başlayan protesto gösterilerinde iki kişinin ölümüne, 1 kişinin ise yaralanmasına yol açan 17 yaşındaki Kyle Rittenhouse’un gözaltına alındığı açıklandı. Rittenhouse’un birinci derece cinayetle suçlanacağı belirtildi.

Protestocuları öldüren 17’lik!

 

Bununla birlikte Rittenhouse’un, sosyal medya hesaplarında ABD Başkanı Donald Trump’ı desteklediği,  bu yıl Des Moines kentindeki  mitingde çektirdiği fotoğraflar paylaştığı ortaya çıktı. Bununla birlikte polisin, protestoculara ateş açan Rittenhouse’un kaçmasına izin verdiğine dair iddialar da gündemde.

Gösteriler devam ederken, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımları, olaya tepki olarak maçlara çıkmama kararı aldı.

Ambulasın içinde öldürüldüAdana’nın Ceyhan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken bir kişide hastaneye getirildiği ambulansın içinde öldürüldü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

‘Yunanistan ortamı germeye çalışıyor’

‘Yunanistan ortamı germeye çalışıyor’

Milyonlarca emekliye güzel haber! Bunu yapanın maaşı yükseliyor

Milyonlarca emekliye güzel haber! Bunu yapanın maaşı yükseliyor

İşte Karadeniz gazının ilk görüntüsü!

İşte Karadeniz gazının ilk görüntüsü!

KBB’nin ilk şehidi

KBB’nin ilk şehidi

Sıradaki Haber