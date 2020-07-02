Putin'e 2036'ya kadar iktidarda kalma yolu açıldı

Rusya'da ülke genelinde 25 Haziran’da başlayan seçim süreci sona erdi. Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, 2036 yılına kadar iktidarda kalmasının yolunu açacak anayasa referandumundan ilk sonuçlar gelmeye başladı. İlk veriler, Rusların Putin'in 2024'ten 2036'ya kadar devlet başkanlığı koltuğunda kalmasını sağlayacak değişikliğine onay verdiği yönünde. Rusya Merkez Seçim Komisyonu Rusların yüzde 65'inin anayasa değişikliği referandumunda oy kullandığını açıkladı. Verilere göre oyların yüzde 70'inin sayıldığı, Rusların yaklaşık yüzde 77.53'ünün anayasa değişikliğine destek verdiği görüldü. Seçmenlerin yaklaşık yüzde 21.66'sının da anayasa değişikliğine "hayır" oyu kullandığı aktarıldı.

Rusya'da şu ana kadar 654 bin 405 yeni tip korona virüs (Covid-19) vakası tespit edilirken, anayasa referandumu da salgının gölgesinde gerçekleşti. Nisan'da yapılması planlanan referandum Covid-19 salgını nedeniyle ertelenmişti.

Seçmenin internet üzerinden de oy kullanabildiği seçim ile ülke tarihinde ilk kez bir seçim 1 hafta sürmüş oldu. Devlet Başkanı Putin, seçim sürecinin son günü olan bugün sandık başına giderek oyunu kullandı. Rus lider başkent Moskova’nın güneybatısında bulunan Rusya Bilimler Akademisi’nde sandık başına gitti.

Anayasa değişikliği neleri kapsıyor?

Anayasa değişikliği Devlet Başkanı Putin'in 2024 yılında görev süresinin dolmasıyla iki dönem daha başkanlığa aday olabilmesini sağlıyor. Değişiklikler arasında geleneksel aile yapısının korunması ve emekli maaşlarının düzenli olarak artırılmasını öngören bir düzenleme bulunuyor. Anayasa değişikliğinin kabulü halinde Rusya Anayasası'nda "Tanrı" kelimesi de ilk defa geçiyor olacak.