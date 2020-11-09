MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Ruanda soykırımından sorumlu tutulan Felicien Kabuga hakim karşısına çıkıyor
ABONE OL
09.11.2020 - 15:56 | | AA

Ruanda soykırımından sorumlu tutulan Felicien Kabuga hakim karşısına çıkıyor

Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması (UCMRM), Ruanda soykırımını finanse etmekten sorumlu tuttuğu isimlerden Felicien Kabuga'nın bu hafta ortasında hakim karşısına çıkacağını açıkladı.

Ruanda soykırımından sorumlu tutulan Felicien Kabuga hakim karşısına çıkıyor

UCMRM'den yapılan açıklamada, Ruanda soykırımında yüz binlerce kişinin ölümünden sorumlu tutulan Kabuga'nın 11 Kasım'da Lahey'deki mahkeme binasında ilk defa hakim karşısına çıkacağı belirtildi.

Açıklamada, duruşma tarihinin belirlenmesinde Kabuga'nın sağlık raporları ve karantina süresinin göz önünde bulundurulduğu kaydedildi.

Soykırımı finanse etmekle suçlanan 85 yaşındaki Kabuga, 16 Mayıs'ta yakalanıp bir süre Paris'te tutuklu kaldıktan sonra 26 Ekim'de Lahey'deki tutukevine nakledilmişti.

UCMRM, Kabuga'yı soykırım ve insanlığa karşı suçtan yargılayacak.

Mahkeme Kabuga'yı, Ruanda soykırımında yüz binlerce Tutsi'yi öldüren Hutu milislerinin "Interahamwe" grubunun kurulmasından ve finanse edilmesinden sorumlu tutuyor.

Kabuga hakkındaki iddianame 26 Kasım 1997'de hazırlamış ve mahkemece 13 Nisan 2011'de kabul edilmişti.

Temmuz 1994'te İsviçre'ye sığınan ve bu ülkeden sınır dışı edildikten sonra Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne giden Kabuga, 1997'de ve 2003'te Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen polis operasyonlarından kaçmayı başarmıştı.

Kabuga'nın Tanzanya'nın Arusha kentindeki mahkemede yargılanması planlanıyordu.

Avukatları ileri yaşı, hassas sağlık durumu ve yeni tip koronavirüs nedeniyle müvekkillerinin Arusha yerine Lahey'de yargılanmasını talep etmişti.

Park halindeki aracın içinde hayatının şokunu yaşadıAntalya'nın Manavgat ilçesinde yolun dışında park halindeki aracın içinde oturan genç, bir cipin çarpıp savurduğu otomobilin, içinde bulunduğu başka bir otomobile çarpmasıyla neye uğradığını şaşırdı. İki kişinin yaralandığı kazadan, otomobildeki genç şans eseri yara almadan kurtuldu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Adana'da çeşitli suçlardan aranan 247 kişi yakalandı

Adana'da çeşitli suçlardan aranan 247 kişi yakalandı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 7 bin 117 lira...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 7 bin 117 lira...

ABD seçimlerindeki ilk kriz bu değil!

ABD seçimlerindeki ilk kriz bu değil!

10 Kasım tatil mi? Yarın okul ve iş var mı? İşte en güzel 10 Kasım şiirleri - mesajları ve Atatürk sözleri

10 Kasım tatil mi? Yarın okul ve iş var mı? İşte en güzel 10 Kasım şiirleri - mesajları ve Atatürk sözleri

Sıradaki Haber